France : Nouvelles Frontières renforce ses circuits "en immersion" dans l'Hexagone

En Provence (Circuit Nouvelles Frontières Provence et Luberon – à partir de 1 299€/personne 8 jours/7 nuits) les voyageurs partiront visiter le Palais des Papes à Avignon, une oliveraie biologique et un producteur de lavande biologique, et rencontreront un producteur de melon et un vigneron en biodynamie.



Les voyageurs qui veulent découvrir Paris et les Châteaux de la Loire (Circuit Nouvelles Frontières Paris et les Châteaux de la Loire – à partir de 1 299€/personne 8 jours/7 nuits) partiront dans un Paris insolite, à la découverte des ateliers d’artistes de Belleville, du musée du Louvre en passant par les artisans du 12e arrondissement et les cafés romantiques de Saint-Germain-des-Prés.



Au programme également la visite des châteaux et jardins de la Loire et de la dernière résidence de Léonard de Vinci, le château du Clos Lucé.



Enfin en Corse, deux nouveaux Circuits sont proposés pour une immersion sur l’île de Beauté (Circuit Nouvelles Frontières Merveilles de la Corse – à partir de 1 249€/personne 8 jours/7 nuits et Circuit Nouvelles Frontières multi-activités en Corse - à partir de 1 799€/personne 8 jours/7 nuits). Au programme du 1er circuit : mini croisière à la découverte de « grottes et falaises », visite de villages escarpés, découverte du désert Agriates et des calanques de Piana. Le 2e circuit propose notamment d’aller visiter le site archéologique de Cucuruzzu, de découvrir Bonifacio, de faire une excursion en VTT et du canyoning.