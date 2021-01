France : Quand vos clients pourront-ils se faire vacciner ?

La compagnie australienne l'a annoncé, il y a quelques mois, les Seychelles sont allées plus loin.



La semaine dernière, le ministre des Affaires étrangères et du Tourisme, M. Sylvestre Radegonde a annoncé lors d'un point presse que l'archipel accueillera les visiteurs vaccinés de " n'importe quelle région du monde " avec effet immédiat.



Alors que la campagne de vaccination a commencé piano, en France, avant de prendre un rythme de croisière un peu plus soutenu, pour l'heure assez peu de personnes pourront obtenir le précieux sésame permettant de voyager.



Il ne fait plus de doute, le vaccin risque d'être exigé dans les prochaines semaines, afin de pouvoir voyager.



Sauf que la campagne de vaccination par palier de la France risque de pénaliser la reprise de l'activité touristique en France, puisque l'exécutif a choisi, et c'est logique, de vacciner de toute urgence, les personnes à risques.



Avec une telle stratégie, rien ne dit que les trentenaires ou vos clients qui n'ont pas de problème de tension pourront partir dans les prochains mois, une fois que le voyage sera autorisé.



Pour y voir plus clair et savoir qui dans vos dossiers reportés pourra partir, deux chercheurs lyonnais ont créé un simulateur.