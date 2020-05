France : des députés proposent la création d'un "Airbnb français" et d'une taxation des OTA

Il en existe plusieurs, dont certaines inexploitées, selon les députés socialistes à savoir les sociétés d'autoroutes et les OTA, les géants internationaux qui ne jouent pas vraiment le jeu en ne payant peu ou pas d'impôts en France.



Ainsi, dans l'optique de soutenir les offices de tourisme fragilisés par la crise, il est proposé d'alimenter un fonds destiné à combler le manque à gagner par une taxe de 1% sur le CA des sociétés d’autoroute.



Toujours sur nos routes, pour ne pas seulement stigmatiser les transports en commun, les députés soumettent pour les professionnels du tourisme volontaires, la mise en place d'un dispositif de remboursement des frais de péage (Opération « viens chez nous, on lève la barrière »).



Alors que le débat sur la taxe GAFA est passé aux oubliettes, nos élus n'ont pas oublié les géants du tourisme en ligne.



En effet, pour alimenter la Création d’un fonds d’amortissement des charges reportées (FACRe) destiné aux PME et TPE, une taxation des OTA (Booking, Expédia, Airbnb...), ainsi qu'une nouvelle modalité de couverture contractuelle par les assureurs, est évoquée.



Il faut dire que ces géants, pas épargnés par la crise bien au contraire, ne sont pas épargnés dans les propositions.



Pour répondre à l'appel des hôteliers souhaitant reprendre la main sur leur distribution et se passer des Booking ou autre Expédia, les élus réclament la création d'un "AirBnB France".



Un bureau et un site existent bien sur notre territoire, mais l'objectif n'est pas là.



" La France étant devenue la première source de revenus de la plateforme américaine, rien ne s’oppose à un modèle 100% made in France, moins gourmand sur les commissions mais beaucoup plus exigeant sur la qualité des hébergements, la sécurité, l’hygiène, l’accueil et les tarifs pratiqués. "



Avec toutes ces propositions, le gouvernement a de quoi établir un plan de sauvetage complet de notre industrie, reste à savoir jusqu'où voudra-t-il aller...