Covid-19: les sénateurs appellent à la nomination d'un ministre du Tourisme !

"J'ai bien entendu qu'il y avait de nombreux refus de PGE (50% des hôteliers selon une sénatrice, ndlr) mais qui proviennent bien souvent d'une absence de réponse des banques bloquant alors les dossiers.



Nous avons instauré une instruction que les banques donnent une réponse dans un délai de 5 à 6 jours, dans le même temps un prêt direct de la part de l'Etat va être mis en place pour les entreprises les plus fragiles, avec 500 millions alloués.



Concernant le protocole sanitaire, il a été question de la création d'un label ou d'un rôle de certificateur qui représenterait alors un coût, nous préférons alors la constitution de guides pratiques, avec une sorte d'homologation par l'Etat.



Au sujet des plateformes qui imposent les hôteliers à rembourser les clients, nous avons sorti le carton rouge à Expédia, la situation revient à la normale, mais c'est plus compliqué avec Booking.com. Il est important pour les hôteliers de reprendre la main sur la distribution et leur clientèle, différentes missions ont établis pour répondre à cette problématique dont une présidée par Laurent Queige.



Je connais l'importance du MICE et son rôle crucial dans de nombreuses régions, l'objectif du secteur est de sauver l'automne et l'hiver 2020.



Malheureusement, il ne nous ai pas possible de donner un agenda de réouverture des frontières.



Nous travaillons avec les ministres du Tourisme sur celles intra-européennes, sous l'égide de Thierry Breton pour progressivement avoir un retour à la normale. Une chose est sûre pour celle de l'espace Schengen elles vont mettre un peu de temps à se réouvrir.



Le sujet des frontières est devant nous.



Au niveau des saisonniers, une plateforme pour recenser toutes les demandes et les offres d'emplois sera publiée en ligne à la mi-juin, sous l'égide de l'IFT présidée par Georges Rudas.



Nous avons conscience de l'action immédiate qui a été faite dans les montagnes françaises, il y aura une réunion spécifique dans les 15 prochains jours avec Jacqueline Gourault, la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales.



Sur la création d'un ministère du tourisme, je crois qu'il est important que la promotion et l'ingénierie deviennent de plus en plus une sorte de service commun.



Le tourisme est très transversal, il faut aller chercher des leviers dans les autres ministères, mais le besoin de coordination est toujours plus accru.



Il sera utile d'avoir une marque commune, pour permettre au monde du tourisme d'avoir un guichet unique, pour trouver les financements, de mettre en place une sorte de banque du tourisme,



Les guides-interprètes, j'ai bien étudié le sujet, il est complexe, car les statuts sont nombreux. Nous avons obtenu qu'un travail soit fait au ministère du Travail, pour trouver et faire bouger des paramètres au niveau des statuts leur permettant d'avoir un filet de sécurité.



Le nouveau tourisme : le tourisme international existera toujours, mais il devrait être respectueux des populations qui les accueillent, pour éviter les effets négatifs du surtourisme qui peuvent être observés dans des micro quartiers en France.



Un accord a été trouvé avec les services de la DGE, entre les propriétaires-bailleurs et les résidences de tourisme, échelonnant les loyers de références, pour assurer un minimum de loyer selon le chiffre d'affaires.



L'heure n'est pas aux grandes batailles juridiques mais au pragmatisme, pour que tout le monde s'en sorte.



Nous allons réorienter les actions d'Atout France, principalement dédiée promotion à la promotion internationale, vers une promotion de notre pays en France.



Il faut éviter une guerre de promotion des destinations, mais plutôt d'avoir une campagne pour dire expliquer les modalités de départ.



Il y aura un rôle important d'information pour véhiculer l'offre disponible auprès du grand public, cette mission a été confiée à Atout France en partenariat avec ADN tourisme.



Le président a été très clair concernant les assureurs les appelant à faire plus et mieux. De l'autre côté, les attentes sont très fortes du côté des professionnels, notamment sur la perte d'exploitation.



Nous avons demandé aux assureurs de rencontrer les filières concernées la semaine prochaine, avec des accords pour le 11 mai 2020, sinon le levier législatif sera actionné, avec potentiellement des amendements déposés et adoptés.



Le chômage partiel continuera y compris durant la période du déconfinement et de la reprise."