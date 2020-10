France : les stations de ski vont-elles pouvoir ouvrir en 2020 ?

Il y a quelques années, un noël sans neige représentait entre 20 et 30% de manque à gagner pour les stations de ski françaises.



Cette année la variable d'ajustement ne viendra sans doute pas du ciel, mais de l'exécutif et de notre capacité à suivre les consignes du gouvernement.



Si hier, Roxana Maracineanu, la secrétaire d'Etat en charge des Sports déclarait "e st que les stations de ski seront-elles ouvertes? Pour l’instant, on ne sait pas, " Jean Castex a apporté une réponse cinglante.



Le confinement ne sera pas compatible avec le voyage loisir et encore moins avec le ski.



" Le domaine skiable de Tignes, qui avait ouvert le 17 octobre dernier, fermera donc ses portes dès demain soir et jusqu’au 1er décembre a minima. Nous étions prêts le 17 octobre pour accueillir les passionnés de ski… nous le serons à nouveau dès que le contexte sera favorable ! ", expliquait la station dans une publication sur Instagram.



Les stations de ski ont depuis toutes refermées leurs portes pour celles ouvertes et pour d'autres décaler leur ouverture.





Sauf que le rendez-vous du 1er décembre ne sera peut être pas le bon et les montagnards risquent fort de perdre une part importante de leur activité du dernier mois de l'année.