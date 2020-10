France : malgré le couvre-feu sera-t-il possible de prendre un avion ou train après 21h ?

Le couvre-feu a été instauré de 21h à 6h du matin dans 8 agglomérations françaises

Près de 19 millions de Français sont concernés par les dernières annonces du président Macron, et le couvre-feu devant permettre de limiter la propagation de la covid-19. Au-delà des conséquences catastrophiques d'une telle annonce sur l'envie des Français de partir en voyage et vacances, sera-t-il possible de prendre un train ou avion entre 21h et 6h du matin ? Explications.

Rédigé par La Rédaction le Vendredi 16 Octobre 2020

