France : sera-t-il possible de partir dans les Outre-mer pour Noël ?

TourMaG.com - Toutefois, il ne faut pas s'attendre à une embellie économique ?



René-Marc Chikli : Non, nous ne serons pas sur des volumes considérables, bien au contraire.



La baisse de plus de 70% de chiffre d'affaires pour les tour-opérateurs est bien réelle et perdure. Après il sera difficile pour les clients d'associer la notion de voyage avec le contexte sanitaire actuel.



Des destinations seront plus faciles d'accès que d'autres, comme la République Dominicaine avec ses tests aléatoires. Il y a un chapelet de destinations : la Tunisie, le Maroc, les Maldives, l'Île Maurice, le Mexique etc.



Bien évidemment il manque encore des destinations, mais nous pouvons proposer quelque chose aux clients et assurer un petit volume.



Les Français vont majoritairement se déplacer pour voir leurs familles et donc en France. Attention ce que je vous dis là prévaut presque pour cette seule date, car la situation évolue très vite.



Jean-Pierre Mas : Les Français ont vécu 9 mois en apnée, ils auront envie de respirer, sortir et prendre l'air.



Le point négatif dans tout cela, c'est l'impossibilité d'ouvrir les stations de sports d'hiver pour Noël et je ne crois pas trop au revirement.



Le point positif étant que nous pourrons aller à l'étranger et voyager en dehors de la métropole, donc dans les départements d'Outre-mer. C'est une bonne chose pour eux comme pour nous.



TourMaG.com - Quelle est votre position pour les Outre-mer ?



René-Marc Chikli : Concernant les Outre-mer, la décision est sous réserve de l'avis des préfets, donc notre seule certitude est que nous pouvons aller en Guadeloupe, aussi Saint-Martin et Saint-Barth.



Pour la Réunion et la Martinique nous attendons les décisions des autorités locales. Nous pensons que ce qu'il vient de se passer risque de précipiter la réouverture de destinations y compris dans les DOM-TOM, certains vont réfléchir.



Nous ne voyons pas pourquoi des régions resteront fermées au-delà du 15 décembre 2020.



Après il y a une période complexe que nous devons gérer entre le 28 novembre et le 15 décembre 2020, car en tant qu'institution nous respectons les instructions, mais il est évident que commercialement des déplacements sont possibles.



Les clients ont détourné le système en réservant des vols et en se rendant dans les destinations.