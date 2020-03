Frontières et ambassades fermées: quid des visas non-utilisés ?

Le monde est actuellement confronté à une crise sanitaire exceptionnelle, impactant le mode de vie de chacun…



Les voyageurs français, avides de découvertes et de dépaysements, doivent en ces temps difficiles, comme dans de nombreux pays, observer un isolement et appliquer certaines mesures, sanitaires bien évidemment, mais aussi sociales et sécuritaires empêchant donc tous voyages à l’étranger.



De très nombreuses frontières sont actuellement fermées, surement d'autres à venir, et par mesure de sécurité, les ambassades étrangères en France suspendent leurs services aux étrangers, voire ferment leurs bureaux.