Fuite de Carlos Ghosn : un jet privé est-il synonyme d'impunité ?

Contactés, certains grands acteurs du secteur de l’aviation d’affaires privés sont formels : il est théoriquement impossible de faire appel à une compagnie de jet privé sans avoir à fournir des documents officiels et montrer patte blanche.



« Nous demandons systématiquement tous les papiers de nos clients, et ces derniers sont contrôlés de la même manière que dans un avion de ligne commercial » , nous affirme une source au sein de l’un des leaders du marché en Europe.



« Jet privé ou non, ce voyage n’aurait pas dû avoir lieu dans des conditions normales. Légalement, ce n’est pas possible » , nous indique-t-on.



Pour autant, dans les faits, qu’il s’agisse de vérification des papiers ou de fouilles des bagages, les contrôles sont souvent peu drastiques lors d’embarquement à bord d’un jet privé.



Pour un spécialiste de la sécurité aéronautique, rien également de plus simple que de sortir discrètement d’un jet au bord des pistes et de passer de l’autre côté de la barrière d’un petit aéroport…