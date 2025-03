Obsédés par les gestes barrières, les humains ont dû aussi apprendre en quelques heures à vivre « sans contact ». Sans contact entre eux, sans contact avec l’extérieur, sans contact avec leurs familles, amis, collègues de bureau. Et, sans contact avec les objets manipulés et l’argent en espèces… Souvenez-vous qu’en quelques heures, nous avons dû cesser de nous serrer la main ! De nous donner des accolades et nous faire des bises. Pire, nous avons dû nous cacher le visage derrière des masques nous privant non seulement d’esthétique mais de toute possibilité d’afficher nos émotions et de les transmettre.A cela s’est ajoutée rapidement la nécessité de prendre ses distances et de laisser un mètre, voire deux entre nos interlocuteurs…Dans ce contexte, le télétravail est entré dans nos vies et il y est resté avec ses qualités et inconvénients.Quant aux millions de réunions sur Zoom et autres systèmes du même type, elles font partie de notre ordinaire. Tout comme les communications sur WhatApps et l’usage redoublé des réseaux sociaux.Traumatisé par cette obligation de mise à distance physique, le touriste peut continuer de l’exiger dans des espaces de vacances. Alors que certains sont devenus agoraphobes, il faudra continuer de s’en occuper, les sécuriser, leur proposer une offre alternative.Parmi tant d’autres, revenons enfin sur l’aide formidable qu’a constitué la technologie. Laquelle a permis de préserver un minimum de vie sociale et professionnelle et a confirmé son rôle indispensable au fonctionnement de nos sociétés. Grand bénéficiaire, le secteur touristique a profité et profitera de ses avancées avant, pendant et après le voyage.Mais attention, le tout techno n’est pas du goût de tous. Les touristes en particulier revendiquent leur besoin de contacts humains, via un service de qualité à tous les niveaux de la chaîne du voyage…Enfin, je terminerai par ce formidable coup de fouet qu’a été la pandémie et par la déstabilisation qu’elle a créée dans le mode de pensée occidentale, en particulier. Brutalement, nous avons dû admettre que nous n’étions pas invincibles d’une part, et que nous n’étions pas de taille à lutter ni contre les accidents de l’histoire, ni contre la négligence humaine et autres catastrophes climatiques dramatiques tels que nous les subissons de plus en plus.Des catastrophes qui minent des professionnels du tourisme et leurs clients. Face aux changements brutaux de la météo, les premiers se voient contraints d’ anticiper, transformer leurs habitudes, revoir leur police d’assurance. Les seconds quant à eux se voient contraints de prendre des risques. Visiter Valence ou les Canaries au moment d’une Goutte froide et la Californie durant des incendies inhabituels … Nous n’en sommes qu’au début d’une nouvelle page de l’histoire touristique.Voici ma contribution à un exercice rapide de prospective qui ne nie en aucun cas la contribution de l’IA mais prétend la compléter.