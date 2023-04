Outre les caractéristiques démographiques, une génération à part entière a été́ identifiée parmi les populations musulmanes. C’est celle des M.



Selon Shelina Janmohamed, auteure de « Generation : the Young Muslis Changing the World », ce segment de clientèle très éduquée, âgée de 20 à 35 ans, utilise la religion comme marqueur social et veut dépasser la stricte observation du « halal » en se focalisant sur la « tayyab », un terme que l’on traduit par un combiné de moralité et d’équilibre.



Habitués à voyager et à étudier à l’étranger, ils souhaitent de la transparence et de l’intégrité́ dans leur consommation ainsi qu’un respect des ressources naturelles et des travailleurs qui sont employés dans les usines et ateliers du monde.



Leur consommation alimentaire en particulier se veut saine, soignée, peu émettrice de CO2… bref, respectant les bases de leur religion qui reste très attachée au modèle du paradis d’Allah, décrit dans le Coran. Les M se considèrent en effet de plus en plus comme les gérants de l’environnement, des solidarités et de la survie d’un monde certes menacé mais capable de résister.