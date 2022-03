Futuroscopie - Les backpackeuses en plein essor, grâce aux communautés en ligne 🔑

Il semble difficile de généraliser selon les motivations de voyage et leurs modalités. Voyagent-elles pour leurs loisirs, le travail ? Seules, en famille, en groupe ? Quelle est leur destination ?Nous avons avec mes co-autrices Joëlle Lagier (Excelia) et Magali Tréholan (SBSC), étudié plus particulièrement les voyage en solitaire de femmes qui voyagent en sac à dos (backpackeuses). Ces femmes recherchent dans le cadre de leurs loisirs une forme de voyage minimaliste et indépendant, proche des populations locales, afin de favoriser les rencontres et les découvertes authentiques.Nous sommes parties des conversations en ligne de ces femmes sur les réseaux sociaux et notamment sur les forums de voyages sur Facebook avec des groupes dédiés, comme « Voyager au féminin en sac à dos » (88 000 membres), « We are backpackeuses ! » (139 000 membres) ou « Women who travel » (150 000 membres). Nous souhaitions répondre à la question suivante : comment les backpackeuses développent leur empowerment à travers leur voyage par le biais des réseaux affinitaires ?Le phénomène d’correspond à une augmentation de leur pouvoir, de leur autonomie et de leur capacité à agir. Par la communauté en ligne et la sororité, elles développent des compétences, renforcent leur niveau de confiance et d’indépendance qui les encouragent à tenter l’aventure et à devenir pourvoyeuses d’information pour les autres femmes.Il ressort de notre étude que les communautés en ligne accélèrent l’essor de cette forme de voyage. Les résultats montrent en effet qu’elles recherchent des informations provenant des femmes qui ont une expérience de cette forme de voyage. Elles sollicitent donc de l’information, jugée plus fiable de la part de leurs paires, qu’elles ne trouvent pas dans les circuits commerciaux.Elles demandent alors de l’aide pour la construction de leur voyage minimaliste et authentique dans l’espace et dans le temps : Quand partir ? Où ? Quelles étapes prévoir ? Quel mode de transport et d’hébergement ? Quelle sécurité sur place ? Elles illustrent également leurs expériences par des récits de voyages, des anecdotes, des références à des blogs ou vlogs de voyage.Nous avons ainsi identifié plusieurs formes d’empowerment qui correspondent à différentes phases : Le pré-voyage et la phase de recherche d’informations (l’empowerment intellectuel), le voyage en lui-même qui facilite l’empowerment expérientiel et enfin l’après-voyage qui renforce l’empowerment identitaire lors de leur retour au quotidien.Nous avons plus particulièrement étudié l’expérience vécue avant et après le voyage (avec l’étude des besoins d’informations et des retours d’expérience), nous sommes donc en train de mettre au point une deuxième phase de recherche concernant l’expérience vécue lors du voyage lui-même.En résumé, le voyage en solo apparaît comme une démarche d’émancipation. Il présente toutefois quelques spécificités au féminin, car cela implique de s’affranchir des normes de genre, d’anticiper et de gérer la sécurité et d’éviter de potentiels risques sur place, afin de maximiser l’expérience de liberté et d’autonomie.