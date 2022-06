Futuroscopie - Les rapports à l'autre : écolo, solidaire, humanitaire 🔑

La grande majorité des touristes ignorent à peu près tout de la situation politique du pays où ils séjournent. Les vacanciers ayant choisi de passer leur séjour sur un territoire de carte postale, ne cherchent pas à aller au delà de la carte postale et ne rechignent pas à rester enfermés dans leur ghetto, pourvu que le soleil brille et que leur sécurité soit assurée.



En revanche, engagés dans un circuit de découverte, parfois dans un pays lointain, certains touristes possèdent des connaissances pointues sur la situation politique de ces destinations. A tel point d’ailleurs qu’ils n’hésitent pas à les boycotter quand celles-ci ne sont plus conformes à un certain nombre de valeurs auxquelles ils tiennent. Ce fut le cas de l’Espagne sous la dictature, de l’Iran, de l’Amérique latine...



Mais, le touriste idéal n’existant pas, on retrouve aussi dans cette catégorie des touristes intransigeants, un brin dogmatiques, voire fanatiques, incapables de discernement.



Plus attachés à défendre une idéologie et ses valeurs qu’à regarder la réalité en face, ils empoisonnent de leurs discours sans nuances et de leur curiosité insidieuse, le quotidien des populations locales, notamment des personnels de service, parfois obligés de se soumettre à leurs interrogatoires embarrassants.