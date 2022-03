Futuroscopie - Loisirs sportifs au féminin : des progrès manifestes 🔑

Au niveau européen, quelques chiffres concernant les activités domestiques : tout d’abord, notons une part plus grande de femmes que d'hommes prenant soin des enfants, de la maison et de la cuisine.



En 2016, 92% des femmes de 25 à 49 ans (ayant des enfants de moins de 18 ans) s'occupent quotidiennement de leurs enfants, contre seulement 68% des hommes.



Les plus grandes différences entre femmes et hommes ont été observées en Grèce (95% des femmes, 53% des hommes) et à Malte (93% et 56%), et les plus faibles en Suède (96% des femmes, 90% des hommes) ainsi qu’en Slovénie (88% et 82%).



Les différences sont encore plus prononcées pour les travaux ménagers et la cuisine. En 2016, 79% des femmes cuisinaient et/ou faisaient le ménage tous les jours, contre 34% des hommes.



Les plus grandes différences là aussi ont été observées en Grèce (85% des femmes, 16% des hommes) et en Italie (81% et 20%)…



(Sources Eurostat)