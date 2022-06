Futuroscopie - Tourisme : le poids de la culture individuelle 🔑

L’importance de la culture dans le bagage du touriste n’est pas exempte de défauts.



Une catégorie de touristes ne manque pas de se renouveler au fil des décennies. Elle se situe dans cette population de « monsieur et madame je sais tout » , autrement dit les pédants.



Catégorie éternelle, indissociable d’un tourisme historique reposant essentiellement sur la découverte culturelle, ce touriste est un fléau pour ses compagnons de voyages et pour les populations et professionnels qui l’accueillent.



Se refusant à diversifier son regard, à cibler d’autres réalités et vérités que celles qui lui sont connues, il inspecte plus qu’il ne visite et exige précisions et détails souvent inutiles dans le simple but d’exhiber son savoir et de prendre le pouvoir sur les autres.



Évidemment, la preuve de sa supériorité réside également dans ses exigences et sa curiosité réelle ou feinte pour des sites et monuments plus confidentiels et décalés.



Le pédant est en fait souvent un « snob » au sens premier du terme : « sine nobilitate » .