Première conséquence, majeure de cet état du monde, les craintes du touriste qui a bien compris qu’il ne peut plus se déplacer comme il veut et où il veut et qui redoute la violence par-dessus tout.



Autre inquiétude touristique, plus subtile mais rampante : celle de tomber du piédestal sur lequel en tant qu’occidental, il trônait.



Touriste choyé et respecté en tant que représentant de pays prestigieux comme la France et autres pays européens, il est désormais concurrencé partout où il va par d’autres nationalités, plus accommodantes et parfois plus nanties. Il a donc le choix entre deux attitudes contraires : arrogance ou déférence.