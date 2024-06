Des années soixante aux années Covid



tourist bashing

C’est simple. J’ai voulu transmettre aux jeunes générations les souvenirs d’une époque, celle des Trente Glorieuses, où l’on voyageait lentement, sans téléphone portable, réseaux sociaux, vols low-cost et cartes de crédit. Nous partions souvent le nez au vent et découvrions un monde qui était bien différent de celui d’aujourd’hui. Mais, pas forcément en mieux.Grâce à nos souvenirs des voyages que nous avons effectués depuis un demi-siècle, de la route des Z’Indes à l’Afrique du Sud, en passant par la Chine, l’Afrique ou tout simplement Londres et Venise… nous avons choisi avec mon co-auteur Pierre Josse d’additionner nos expériences pour tenter de comprendre le passé et le devenir du secteur touristique dans un monde en perpétuelle mutation.Un genre de bilan provisoire en quelque sorte, à travers l’histoire touristique d’une vingtaine de pays particulièrement emblématiques, se révélant fort variés dans leur rapport au tourisme, développant souvent des pratiques très commerciales (parfois trop) ou alors quasiment pas, se contentant de surfer sur d’extraordinaires atouts naturels ou archéologiques, propres à créer les fantasmes les plus fous. Bilan d’autant plus nécessaire aujourd’hui que les années Covid ont démontré que l’avenir n’est pas forcément radieux.Mais attention, pas de malentendu, ce livre n’est pas un énième pamphlet sur les nuisances du tourisme de masse et les ravages du sur tourisme. Il raconte à la fois sur un ton très personnel notre jeunesse et celle d’un monde qui croyait au progrès et en l’avenir. Pierre Josse : J’insisterai aussi pour ma part sur le fait que nous sommes contre ce nouveau «» qui empoisonne le secteur.Certains journalistes en viennent à dénigrer le tourisme dans sa globalité et jouent la carte d’un épouvantable futur apocalyptique. Ce qui n’est pas le cas. Nous sommes, tout à la fois, optimistes et pessimistes. Nous tentons juste, à partir de nos vécus complémentaires, de confronter nos idées, d’analyser lucidement les situations et de donner quelques pistes de réflexion.Cependant, on s’est d’abord fait plaisir en évoquant des souvenirs de voyage heureux que les « boomers » pourront partager, j’en suis sûr, et quelques galères qui, avec le temps ont acquis leurs lettres de noblesse et un côté finalement plutôt positif et émouvant. Et l’on espère que les lecteurs et lectrices y trouveront aussi du plaisir par procuration et que, pourquoi pas, cela suscitera des désirs et provoquera des vocations et des projets de voyage.