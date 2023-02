Futuroscopie : le bonheur n'est pas encore dans le pré 🔑

Effet d’optique ? Une fois de plus, la rumeur n’est qu’une rumeur non vĂ©rifiĂ©e. De celle que les mĂ©dias colportent en humant l’air du temps et fournissant quelques exemples loin d’avoir une valeur statistique. Donc, selon les mĂ©dias, les rĂ©seaux sociaux et toutes sortes de pseudo observateurs, la pandĂ©mie a crĂ©Ă© un vĂ©ritable exode rural.



Notamment parmi les jeunes, dĂ©sireux de rompre avec le stress des grandes villes et de s’inventer une nouvelle vie, au vert, dans une maison vaste et accueillante, retapĂ©e patiemment, proche d’un carrĂ© de permaculture produisant une nourriture saine et Ă©conomique en eau, Ă©nergie, pesticides ! L’image d’Épinal Ă©tait et est parfaite.



Les reportages se sont multipliĂ©s mettant en avant un monde post covid dans lequel les nĂ©o ruraux vivaient (et vivent) un bonheur simple. Soit sans changer d’activitĂ© professionnelle grĂące au tĂ©lĂ©travail. Soit en crĂ©ant toutes sortes de nouvelles activitĂ©s destinĂ©es en grande partie Ă l’accueil de vacanciers.



Tables d’hĂŽtes, gĂźtes, stages de cuisine, permaculture, sĂ©jours de dĂ©veloppement personnel, relaxation, et Ă©videmment cyclo tourisme, rando, pĂȘche etc. Les nĂ©o ruraux, reconnaissons-le, font preuve d’inventivitĂ©, originalitĂ© et compĂ©tence afin d’accueillir une clientĂšle en quĂȘte de nature, de naturel mais aussi, ne l’oublions pas, de confort et de divertissement.



Sauf que, si les faits sont lĂ , les chiffres ne le sont pas. On a eu tendance Ă avancer des statistiques exorbitantes et Ă considĂ©rer comme une tendance lourde ce qui finalement n’était parfois qu’un dĂ©placement Ă©phĂ©mĂšre de tĂ©lĂ©travailleurs ayant la chance de possĂ©der une rĂ©sidence secondaire ou les moyens de s’offrir un sĂ©jour long dans les milliers de maisons dĂ©sormais fournies par Airbnb dans le territoire rural.*