G. Linton (Asia) : "Nous sommes capables de traverser la crise, mais il ne faudrait pas qu’elle dure un an"

Pour autant, cette crise "sans précédent pour l’industrie du tourisme" n’a pas épargné le TO, dont les destinations et le marché émetteur sont impactés.



"Une situation unique, que l’on doit gérer sur place et ici, au départ, vis-à-vis de la distribution" , remarque son président.



Avec des réservations en recul de 50% sur le mois de mars, Asia constate, sur l’exercice en cours, un retrait de 1% en cumul de chiffre d’affaires au 10 mars 2020.



"Après avoir subi quasiment deux mois de crise, nous avons effectivement perdu 18 points , note Guillaume Linton. Le marché s’est contracté, mais ne s’est pas figé".



Le tour-opérateur spécialiste attend de voir comment va évoluer la situation, notamment la reprise du tourisme vers la Chine et la Corée du Sud et la fin des restrictions d'entrée sur le territoire envers le marché français.



Sa trésorerie devrait lui permettre de tenir. "Nous sommes capables de traverser la crise si elle dure quelques mois, mais il ne faudrait pas qu’elle dure un an" , affirme-t-il, prudent.