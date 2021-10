GNV muscle son offre sur l'Italie, l'Espagne et le Maroc

En 2022, GNV va étoffer ses liaisons sur le Maroc. 5 lignes avec 5 navires seront programmées au départ et à destination de la France, de l’Italie et de l’Espagne : Sète-Tanger et Sète-Nador, Gênes-Tanger, Barcelone-Tanger et Barcelone-Nador.



Pour la Tunisie, les départs hebdomadaires des ports de Civitavecchia et de Palerme pour Tunis, ainsi que la ligne bi-hebdomadaire Gênes-Tunis, qui devient tri-hebdomadaire en haute saison, sont également confirmés.



Les liaisons avec l’Espagne sont également renforcées. En septembre 2021, la compagnie a annoncé l’ouverture d’une liaison avec Minorque aux Baléares.



Pour 2022, elle confirme les départs journaliers au départ et à destination des ports de Valence et de Barcelone respectivement pour Palma de Majorque et Ibiza et pour Palma de Majorque et Ciutadella, avec la possibilité d’acheter des trajets simples.