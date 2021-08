Garantie financière : l'APST réautorisée à accepter les nouveaux adhérents

Quant aux adhérents de l'APST, ils ont également reçu dans le courant de l'été leur appel de cotisation 2021 avec le solde restant à régler.



Des cotisations calculées sur la base de la déclaration des volumes d’affaires facturés pour les exercices clos jusqu’au 31 mars 2020, conformément aux décisions prises par le Conseil d’Administration du 2 juin 2021.



" En effet, notre risque n’est pas corrélé au volume de facturation mais au montant cumulé des avoirs émis à la suite de l’ordonnance de mars 2020 et non encore utilisés par vos clients (directs) et des encaissements reçus de la part de vos clients (directs) pour des prestations non encore fournies ", précise Emmanuel Toromanof, le Secrétaire général de l'APST dans une communication interne.



Il poursuit : " Le Conseil a également décidé pour 2021, pour les collèges Agents de voyage et Associations de tourisme une sur-cotisation de 30%.



Toutefois, les adhérents nous ayant fourni des suretés réelles en contre-garanties (garantie bancaire, garantie sur biens immobiliers, engagement personnel conforté, hypothèque…) dont le montant global couvre notre risque théorique, bénéficient d’un bonus correspondant au montant de cette sur-cotisation de 30% ".