Appli mobile TourMaG



Goelett, ex Rydoo Travel fête ses 6 mois d’existence sous son nouveau nom !

Envoyer à un ami Partager cet article

Goelett vient de passer ses 6 mois d’existence sur le marché (pour rappel, le lancement de la nouvelle marque Goelett a eu lieu le 6 septembre 2022) et le moins que l’on puisse dire c’est que ces 6 mois ont été ponctué par de nombreux évènements tels que l’annonce de la cessation d’activité de Traveldoo, la reprise des grands salons professionnels en présentiel (dont l’IFTM Top Resa), l’augmentation des prix sur toutes les familles d’achat ( Air, Rail, Hôtel et Car), l’émergence d’une remise en cause du modèle de distribution actuel (un équilibre à réinventer entre producteurs, distributeurs et clients).

Rédigé par Goelett le Lundi 13 Mars 2023



Pour Goelett, ces 6 mois ont été mis à profit pour consolider l’intégration au sein du Groupe CDS afin de dégager les premières synergies. Les échanges entre les équipes Françaises et Polonaises vont bon train et sont riches en propositions et idées novatrices.



Coté marché, Goelett continue de se renforcer sur le marché Français avec la signature de nouveaux partenaires technologiques tels que Trainline et Notilus, a Cegid company mais aussi à travers de nouveaux partenariats avec les agences de voyages.



Une nouvelle visibilité Ce qui a beaucoup changé pour les équipes de Goelett comparativement à la période « Rydoo » peux se résumer en un mot : Visibilité ! En effet, du temps de Rydoo, la communication était essentiellement axée sur la solution Expense, le site web de Rydoo faisait à peine mention de la solution OBT et les participations aux évènements du business Travel étaient inexistantes.



Depuis l’acquisition de la société par CDS Groupe, cela a totalement changé : Soirée de lancement de la marque en présence de clients, présence sur le salon IFTM Top Resa, prise de parole sur des tables rondes organisée par l’AFTM durant le salon, […] et enfin présence sur le Grand Live du Voyage d’Affaires !



3 priorités cette année : la NDC, la RSE et l’offre Rail. En tant qu’acteur technologique majeur du voyage d’affaires, Goelett souhaite au maximum avoir un impact positif sur la performance de ses partenaires et la satisfaction des clients corporates. C’est la raison pour laquelle, l’entreprise souhaite se concentrer sur 3 axes majeurs cette année : aider les agences de voyages à maitriser la norme NDC sans perte de performance opérationnelle, permettre aux entreprises de prendre en main leur politique RSE dans le voyage d’affaires avec notamment la mise à disposition du contenu rail le plus complet possible.



On le sait, cela a été mainte fois rappelé, la NDC ne s’arrête pas à l’acquisition d’un contenu mais concerne bien l’intégralité de la supply-chain du billet aérien (réservation, modification, facturation, reporting, duty of care). Chez Goelett, l’axe de développement est focalisé sur l’intégration du contenu NDC (Hitchhiker ou NDCX d’Amadeus) et sur les modes de transfert vers les back-office des agences de voyages pour ne pas impacter leur productivité.



En tant qu’OBT, Goelett est responsable de l’interface utilisateur. Il est donc essentiel de profiter de cette situation pour Sensibiliser et influencer une attitude plus respectueuse de l’environnement au moment de la réservation et devenir un levier de l’entreprise pour l’atteinte de ses objectifs RSE.



Par ailleurs, Goelett a entamé une réflexion avec certains de ses clients stratégiques, engagés eux aussi dans cette démarche, et ont identifié différents axes d’évolution du produit via l’intégration de questions RSE dans la politique voyages, l’information vers les utilisateurs avec des rapports permettant d’évaluer les différents impacts des choix de réservations et un travail sur l’interface pour inciter à des choix plus responsables.



Pas de RSE viable dans le domaine du voyage d’affaires sans mise en avant de l’offre Rail ! C’est la raison pour laquelle, Goelett travaille sur l’intégration de l’offre rail européenne la plus large possible. Cela passe par le développement de connexion avec des intégrateurs de contenu rail tels que Trainline ou Benerail.



L’objectif de Goelett : permettre à tous les voyageurs de réserver un billet de train en Europe quel que soit son pays d’origine. Les connectiques que Goelett met en œuvre permettrons également de mieux appréhender la dérégulation et l’ouverture à la concurrence du marché du Rail en France et en Europe.



Goelett, une plateforme centrée sur l’interface utilisateur ! Toutes ces innovations ne donneront leur fruit que si elles s’intègrent dans une interface utilisateur optimisée qui accompagne l’utilisateurs dans sa réservation en reprenant les codes des solutions « grand public » pour permettre une adoption immédiate.



Cette optimisation de l’interface est un travail de tous les jours, grâce à la prise en direct avec les utilisateurs de la plateforme qui remontent facilement leur satisfactions et insatisfactions aux équipes R&D ainsi, ces derniers peuvent reprendre et intégrer dans la roadmap pour livrer une solution toujours plus simple selon les retours des utilisateurs. Goelett, Go simple.. !



Les interfaces utilisateurs sont le PC et bien évidemment le mobile. Goelett a lancé sa nouvelle application mobile début 2023 et une équipe dédiée travaille activement à son amélioration avec une roadmap consistante. L’objectif est de rendre autonome au maximum l’utilisateur et de facilité son parcours lors du déplacement.



« Une année 2023 chargée et excitante avec de nombreux nouveaux projets pour Goelett. »



Ce qui ne change pas c’est l’enthousiasme de nos équipes et notre volonté de servir nos partenaires et améliorer la vie des voyageurs d’affaires » déclare Pierre Mesnage, Directeur Général Goelett.



Contactez Goelett

Strategic Partnerships Manager

katarzyna.kozlowska@goelett.com Katarzyna KozłowskaStrategic Partnerships Manager

Lu 145 fois Notez

Dans la même rubrique : < > La transparence dans l’hôtellerie d’affaires : véritable levier de performance Jean-Pierre FARANDOU inaugure le Grand Live du Voyage d’Affaires organisé par CDS Groupe