Grand e-learning 2021 : devenez expert de la Colombie !

La Colombie est connue comme la destination qui concentre toutes les couleurs de l’Amérique du Sud dans un seul voyage : Andes, Caraïbes, Amazonie, Pacifique et Orénoque permettent au visiteur d’avoir une expérience inoubliable sous un soleil tropical qui baigne la Colombie 365 jours par an.



Le pays comporte cinq zones climatiques qui donnent lieu à toutes sortes de cultures tout au long de l'année, y compris la culture d’une multitude de variétés de cafés qui reflètent la richesse des terroirs colombiens.



C'est le pays au monde avec le plus grand nombre d'orchidées et d’oiseaux ; deuxième chez les amphibiens, les papillons et les poissons d'eau douce; troisième chez les palmiers et les reptiles; et quatrième chez les mammifères. De même, il possède des landes, des forêts, des plages paradisiaques, des zones humides, des rivières, des lacs et des mangroves, entre autres écosystèmes et attractions inoubliables pour le visiteur.



Avec un taux de croissance moyenne de 15% durant les 5 dernières années en France, la Colombie est devenue une destination incontournable pour les français en Amérique Latine. Le pays a remporté 9 prix lors de la version Amérique du Sud des World Travel Awards 2020. Dans ces prix, connus sous le nom d '«Oscar du tourisme», la Colombie a remporté le titre de première destination culinaire et de première destination LGBT en Amérique du Sud. De plus, six villes ont été reconnues pour leur offre : San Andrés a remporté le titre de Beach Leader Destination; Bogotá en tant que principale destination de voyage d'affaires; Medellín, destination de choix pour les escapades urbaines; Barranquilla comme ville-destination culturelle leader; Cali en tant que destination touristique émergente de premier plan; et Carthagène en tant que principale destination de lune de miel, pour la deuxième année consécutive. De son côté, ProColombia, l'entité en charge de la promotion du pays dans le monde, a reçu le prix de l'agence de tourisme leader en Amérique du Sud.



En 2020, la Colombie a également été lauréate du Global BiG Day, le championnat de comptage d'oiseaux le plus important au monde, pour la quatrième année consécutive, et a été nommé comme le pays avec le meilleur site Web touristique au monde selon le Webby People’s Voice Award.



Le pays promeut une politique de tourisme durable dans le but de positionner la durabilité comme un pilier fondamental du développement du tourisme dans le pays, comme un facteur de compétitivité des entreprises touristiques et de développement social et culturel local.



Depuis 2020, la Colombie est également membre du World Travel and Tourism Council (WTTC) ce qui la place au niveau des plus importantes destinations au niveau mondial.



Avec une réouverture progressive de ses frontières depuis le 19 septembre (ouverture avec plus de 10 pays et de la majorité de ses aéroports internationaux), la Colombie a été leader des démarches de biosécurité dans la région avec le développement de son label Check In Certifié (approuvé par l’Organisation Mondial du Tourisme) et l’adoption du label Safe Travels, développé par le World Travel and Tourism Council (WTTC).



Préparez-vous dès maintenant pour 2021 en devenant expert Colombie !



Source : Office de tourisme de Colombie