Grande-Bretagne : un grand bol d'air côtier et des paysages fascinants

Baignée par la mer du Nord, la Manche, l'océan Atlantique, la mer d'Irlande et les détroits qui y donnent accès la Grande Bretagne écrit depuis toujours son histoire en harmonie avec l’univers marin. Et ce caractère insulaire marque sa culture, son économie, sa gastronomie, ses loisirs... Son littoral fascine par sa diversité, par la beauté de ses falaises vertigineuses, de ses plages de sable, de ses côtes rocheuses ou de ses landes sauvages. Ses sentiers côtiers enchantent les amoureux de belle nature et de tourisme vert. Ils surprennent par leurs dimensions. Ainsi, le littoral anglais sera bientôt accessible à pied dans son intégralité !

Rédigé par Michèle SANI le Lundi 6 Mars 2023

En 1894, près d'un siècle avant la création du Conservatoire du Littoral en France (1975), les Anglais créaient le National Trust, association de protection du patrimoine naturel et culturel. Le NT possède plus de 1100 km de côtes inaliénables, et protégées pour la postérité. Il a ainsi permis de sauvegarder, remettre en valeur, et protéger une grande partie des plus belles côtes du pays.



Voici quelques idées de balades « nature », littorales... ou pas, en Angleterre, aux Pays-de-Galles et en Ecosse.

2023, année du Littoral en Angleterre England Coast Path est prévue en 2024. De Newcastle au nord-est proche de l’Ecosse à Bristol au sud-ouest non loin de la frontière galloise en passant par le Norfolk, la Tamise, l’ile de Wight, les Cornouailles et le littoral de la mer d’Irlande, 4 500 kilomètres engloberont l’ensemble des sites naturels remarquables de la côte anglaise. De vastes portions sont déjà ouvertes aux randonneurs.



En 2023, il conviendra de faire une pause sur le front de mer de Brighton. Cet ancien village de pêcheurs devenu la station balnéaire préférée des Anglais avec ses grands hôtels, ses jetées, son quartier historique le « Lanes » , ses grands hôtels, ses casinos aura son Sea Lanes Brighton. Ce nouveau centre aquatique sera le premier centre national d’excellence de natation en eau libre du Royaume-Uni. Il fera revivre la natation en mer compétitive et récréative.



A proximité de Brighton le parc national de South Downs et les spectaculaires falaises de calcaire des Seven Sisters, l’un des sites les plus emblématiques de la côte anglaise, se complètent en une inoubliable promenade.



L’England Coast Path rejoindra le South West Coast Path qui fête en 2023 son 50ème anniversaire. Situé sur le littoral des Cornouailles, long de 1014 km, ce sentier idyllique a été élu à deux reprises « Meilleur sentier de randonnée de Grande-Bretagne ». Un programme d’évènements sportifs et festifs sera organisé à l’occasion de cet anniversaire.



Et aussi, nouveau :

Le Pays de Galles, du coasteering au parapente Wales Coast Path qui offre aux marcheurs, cyclistes et cavaliers un itinéraire ininterrompu de 1 368 kilomètres. Il permet de découvrir de superbes paysages et deux régions protégées, la péninsule de Gower idéale pour les amateurs de randonnées ou d’escalade et le parc national du Pembrokeshire. Ce joyau de la « riviera » galloise – élu par National Geographic deuxième plus belle destination côtière du monde ! - est le plus grand parc côtier de Grande-Bretagne. Il protège un littoral ponctué de plages de sable blond et de falaises abruptes, de larges baies verdoyantes et de criques de galets, d’îles sauvages, de châteaux royaux et de forteresses en ruine.



À voir : le tout nouveau



À savoir : Le Pembrokeshire est le terrain préféré des Gallois sportifs. Durant l’été toutes les activités nautiques s’y pratiquent : plongée sous-marine, voile, kayak, baignade, canoë, paddle ou coasteering . Ce sport typiquement gallois consiste à longer une côte rocheuse à pied, en glissant dans des trous d’eau, en nageant, en sautant, ou en escaladant la falaise.



La côte sud-ouest du Pays de Galles est émaillée de plages primées (43 plages certifiées pavillon bleu), de criques rocailleuses et encaissées et de falaises à la vue imprenable. On eut y observer des dauphins ou des phoques.



Quittons le littoral pour les Brecon Beacons, plus de 1300 km2 de paysages montagneux, de vallées encaissées, de cascades. Cette belle région aux paysages contrastés abrite de paisibles villages, des forteresses en ruines et même des trésors historiques témoignages de 5 000 ans d’histoire. Idéale pour la randonnée, le vélo, l’escalade le parapente et la spéléologie. À voir : le À tester : le fameux train à vapeur qui traverse sur 11 km ce parc aux points de vue impressionnants.



Et aussi :



L’Ecosse, des Highlands aux Shetlands des paysages de bout du monde



Pour la découvrir le choix est là : à vélo en voiture, en car, en train. Mais la meilleure façon de s’imprégner des paysages écossais – en particulier de son littoral – étant les balades à pied, voici quelques propositions à tester en Ecosse ainsi que dans ses îles et archipels facilement accessibles par ferries.



A 12 heures 30 de ferry d’Aberdeen voici Lerwick, petite capitale de l’archipel des Shetlands et, entre autres, une idée de randonnée : le sommet de l’impressionnant promontoire d’



Au nord-est, à 16 km de la côte l’archipel des Orcades compte soixante-sept îles légèrement vallonnées, dont seize seulement habitées. À voir sur l’île de Hoy : les falaises et l’étonnant l’Old Man of Hoy. D’une hauteur de 137 mètres ce monolithe grès rouge perché sur un socle de basalte est l’une des icônes naturelles de l’Ecosse. S’ajoute au spectacle les majestueux faucons pèlerins qui planent en quête de proies.



En Ecosse le West Highland Way est le plus ancien et le plus célèbre des sentiers de grandes randonnées. L’itinéraire de 154 km commence à Milngavie au nord de Glasgow et se termine à Fort Williams. De montagnes imposantes en lochs tranquilles il emmène au cours des Highlands à la découverte de superbes paysages isolés et sauvages.



Des hébergements nouveaux, atypiques et... so British !



En 2023, plusieurs hébergements aux emplacements privilégiés en pleine nature seront inaugurés. En voici quelques exemples :



Portree, sur l'île de Skye en Écosse. Avec ses cabanes de luxe, son sauna et sa piscine naturelle il aura un restaurant, un bar à whisky et une salle de cinéma.



Situé au cœur de 400 hectares de forêt galloise dans la région pittoresque des Brecon Beacons, Forest Holidays,



Après une ouverture réussie en 2021 dans la pittoresque campagne vallonnée du Staffordshire (Angleterre), le



A deux pas de l’emblématique plage de galets de Brighton,



Contacter VisitBritain Cécile Laburthe

Responsable B2B, VisitBritain

cecile.laburthe@visitbritain.org



Site web :



Responsable B2B, VisitBritainSite web : www.visitbritain.com

