Grève 8 mars : SNCF, RATP... quelles prévisions de trafic ?

La circulation des trains s'améliorera mercredi 8 mars 2023 mais elle restera fortement perturbé sur l'ensemble des lignes opérées par la SNCF.



Sur le réseau grande vitesse : TGV Inoui et Ouigo, il faudra compter sur 1 train sur 3 en moyenne.



Axe Nord TGV Inoui : 2 trains sur 5

Axes Est TGV Inoui : 2 trains sur 5

Axe Atlantique TGV Inoui : 1 train sur 4

Axe Sud Est TGV Inoui : 2 trains sur 5

OUIGO : 1 train sur 3

Province à Province : 1 train sur 10



Le trafic international de la grande vitesse sera aussi impacté :

Eurostar : 3 trains sur 4

Thalys : 2 trains sur 3

Liaisons France - Italie : 1 train sur 3

Liaisons France - Allemagne : 1 train sur 6

Liaisons France - Suiss (TGV Lyria) : 1 train sur 3

Liaisons France - Espagne : pas de circulation



La trafic Intercités sera très fortement perturbé avec pour les intercités de jour : 1 train sur 5 en moyenne, et aucun intercité de nuit : les nuits de mardi à mercredi et de mercredi à jeudi.



Sur le réseau transilien et Ile-de- France la circulation des Tramways sera normale.



En revanche il y aura des perturbation pour les RER :

RER A et B, lignes H, J K, L U : 1 train sur 3 en moyenne

RER C, D et E, lignes N, P et R : 1 train sur 5 en moyenne



Il convient de se renseigner plus précisément sur les horaires de circulations directement auprès de la SNCF et de la RATP.



En région, le trafic sera très fortement perturbé avec 1 TER sur 3 en moyenne.