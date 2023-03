Grève 9 mars : les prévisions SNCF, RATP et DGAC

[#MouvementSocial] À la suite d’un préavis appelant à une journée de grève interprofessionnelle le 9/03, la #RATP prévoit un trafic encore en amélioration par rapport au 8/03. ⤵️ pic.twitter.com/IX5Iqb3u2S — RATP Group (@RATPgroup) March 8, 2023

La RATP prévoit aussi un trafic perturbé mais encore en amélioration par rapport à la journée du 8 mars.Le trafic sera perturbé sur le réseau Métro, quasi normal sur le RER A et très perturbé sur le RER B. Le trafic sera normal sur les réseaux Bus et Tramway.Le trafic pour la journée du vendredi 10 mars devrait encore s’améliorer. La RATP prévoit un trafic normal sur les réseaux Bus et Tramway. Le trafic restera perturbé sur quelques lignes du Métro seulement. Sur le réseau RER, le trafic sera quasi normal sur la ligne A et très perturbé sur la ligne B.Les détails pour la journée du 9 mars son à retrouver sur le site de la RATP.