Grève 7 mars : les TO et agences anticipent... comme ils peuvent ! 🔑

"Nous avons appelé tous nos clients qui pouvaient être concernés.



A ceux qui ont un train, nous leur avons conseillé de partir la veille, cela concerne les préacheminements depuis Marseille ou Montpellier. Idem pour des clients qui partent aux Etats-Unis, nous les faisons partir la veille

Nous avons notamment 7 passagers qui partent au Chili à 23h20 de Paris CDG, nous espérons que ce ne sera pas annulé et que l'aéroport sera accessible.



Nous avons aussi pas mal de pax sur des Dakar-Paris, ainsi que des clients sur Lyon-DubaĂŻ et Nice-DubaĂŻ, des vols qui partent habituellement... Il n'y a pas plus qu'Ă croiser les doigts.

"Nous avons 3 départs de groupe de jeunes, 2 en avion et un en Eurostar. Comme toujours ... nous ferons face. Nous n'en sommes pas à notre premier rodéo, ce sont des situations que nous avons déjà connues. Le moment venu nous aviserons."

La journée depromet une nouvelle fois de mettre les nerfs des agents de voyages à rude épreuve.Une chose est sûre, les annulations et les retards dans l'aérien seront plus importants que lors des journées de mobilisation précédentes. Déjà , la DGAC a demandé un délestage des programmes de vols aux compagnies aériennes sur 11 aéroports français dont Paris Orly et Paris - CDG.Si pour l'heure il est encore trop tôt pour connaître quels seront les vols et les trains impactés,C'est le cas de(deux agences Havas Voyages au Pontet et à Perpignan) :elle aussi croise les doigts :