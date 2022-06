Grève SNCF : pourquoi un préavis le 6 juillet 2022 ?

À l’instar de l’ensemble des salariés en France comme en Europe, les cheminots sont durement touchés par l’explosion de l’inflation, nous devons agir pour gagner des hausses des salaires.



Confrontés à une inflation croissante et à l’absence d’augmentation générale depuis 2014, les cheminots subissent un recul net et fort de leur pouvoir d’achat,

Les syndicats alertent sur la hausse des prix, une inflation atteignant 5,2 % sur un an, selon les derniers chiffres de l’Insee. Une flambée qui entrainent des vagues de contestation à travers le pays, mais aussi en Europe, conduisant à une grève historique des cheminots britanniques.

" annonce le communiqué de la CGT. Ils exigent une augmentation générale des salaires, la revalorisation des primes et une revalorisation de l’ensemble des allocations. De plus, les représentants du personnel souhaitent un rendez-vous avec la direction avant l'été et un autre à la fin de l'année.Quant à l’UNSA ferroviaire, une réponse est attendue au sujet de sa participation le 28 juin prochain.