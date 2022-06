Vols annulés : quelles compagnies seront en grève ce week-end ?

de 600 000 voyageurs au départ de la Belgique, de la France, de l'Italie, de l'Espagne et du Portugal en seulement trois jours, ce qui représente plus de 3 000 vols."

Le syndicat SNPNC des personnels navigants de Ryanair appelle ainsi à la grève dans plusieurs pays.Idem pour les autres pays : les hôtesses et stewards de la compagnie sont invités à cesser le travail en Belgique et Portugal (24, 25 et 26 juin), en Italie (25 juin), puis en Espagne (24, 25, 26, 30 juin, 1er et 2 juillet).Il faut donc s'attendre à un trafic perturbé et à des annulations de vols. Selon la plateforme digitale Mabrian, ces arrêts de travail pourraient impacter les voyages "