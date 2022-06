Grève Air France, Transavia : quel impact sur le trafic le 25 juin 2022

"Plus d’un mois après le dépôt du préavis, la commission de santé, sécurité et conditions de travail des pilotes, la CSSCT, composée de représentants des 3 syndicats d’Air France (SNPL, SPAF et d’ALTER) a consigné à l’unanimité deux avis de Danger Grave et Imminent, qui reprennent toutes les craintes portées par ALTER en matière de sécurité des vols et de fatigue."



Dans ce contexte ALTER maintient donc son appel à la grève.



Air France ne prévoit pas d’impact sur ses opérations précisant qu'Alter est un syndicat minoritaire (10%).