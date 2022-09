GroupExpression a fêté ses dix ans en grande pompe

C’est tout de blanc vêtu que les collaborateurs de l’équipe du groupe Expression (GroupExpression) ont accueilli leurs partenaires, clients, journalistes et confrères, venus en nombre, pour fêter les dix ans de l’entreprise qui accompagne de nombreux acteurs du tourisme dans leur stratégie de relation presse, communication digitale, marketing et ventes.



GroupExpression est né de l’association des agences exPRession et TQC, deux agences de communication et de marketing spécialisées dans les domaines du Tourisme, du Voyage et de l’Art de Vivre.



Stéphanie Picon, directrice de l’agence, fondée en 2012 avec Virginie Le Norgant, son associée, en a profité pour remercier les clients restés « f idèles » malgré la crise de ces deux dernières années. « Votre bienveillance et votre fidélité nous permettent d’être ici ce soir ».