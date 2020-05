Groupe ADP : Amélie Lummaux nommée directrice du développement durable et des affaires publiques

Henri-Michel Comet, conseiller du PDG

Le Groupe ADP a procédé à plusieurs nominations notamment celle d'Alexandra Locquet et Amélie Lummaux qui occuperont dès le 1er juin 2020 les postes de directrice de l'audit, de la sécurité et de la maîtrise des risques et directrice du développement durable et des affaires publiques.

Rédigé par La Rédaction le Mercredi 27 Mai 2020

