Groupe Marietton : Claude Abitbol nous a quittés

C'est avec un profond sentiment de tristesse que Laurent, Stéphane et Arnaud Abitbol nous font part du décès de leur " papa chéri ", Claude Abitbol, parti le 3 mai 2020 à 23h26, des suites du Covid-19.



" Il est parti dans nos bras, auprès de Maguy, son épouse et de ses 3 enfants ", ajoute Laurent Abitbol, président du groupe Marietton Développement et président du directoire de Selectour dans un messagen ajoutant que sa " famille est inconsolable ".



Claude Abitbol était le fondateur du groupe Marietton depuis 1965. " Un grand professionnel ! Jeune, visionnaire... Il était encore il y a 40 jours dans son agence Marietton historique de la Part Dieu à Lyon" .



Toute l'équipe de TourMaG.com présente à la famille Abitbol et à tous les siens ses plus sincères condoléances.