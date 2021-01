Guadeloupe : le CTIG propose des guides dédiés au tourisme sur Instagram

les internautes à la rencontre de lieux inédits, d'adresses peu connues et de personnalités guadeloupéennes qui font rayonner leur territoire, à l'instar de Tricia Evy, fondatrice du mouvement Loka-Lité

Le tourisme, indépendamment de la crise sanitaire, est constitué d'une part d'attente, de préparation, de projection et de rêveries ; les images construites par nos lectures comme celles que nous avons créés sur les réseaux sociaux façonnent et nourrissent le rapport aux territoires et à l'envie des voyageurs

Jusqu'ici réservée à un nombre restreint de profils, laproposée par le réseau social Instagram a été étendue.Elle permet d'agréger les contenus les plus pertinents autour d'Aussi, depuis début décembre 2020, le Comité du Tourisme des Îles de Guadeloupe (CTIG) et son agence digitale Conversationnel, spécialisée dans les contenus et les médias sociaux, proposent des guides dédiés au tourisme sur Instagram.Ils emmènent "", précise le CTIG dans un communiqué.Ces contenus sont", ajoute Maïté Marie-Antoinette, Directrice du Développement des Marchés de la Demande du CTIG.