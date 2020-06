GuideSud Séjours et circuits dans le Sud de la France

L’agence Guidesud est une agence réceptive, proposant des voyages et séjours sur-mesure dans le Sud de la France.

Notre philosophie est de faire profiter nos clients de notre connaissance approfondie de la région et de leur faire apprécier notre art de vivre, notre gastronomie et nos différentes cultures.



Rédigé par l'annuaire Partez en France le Vendredi 12 Juin 2020

Dénomination :

Agence GuideSud



Date de création :

2012



Garantie :

APST



Immatriculation :

IM034120010



A l’agence Guidesud, nous privilégions la connaissance du terrain, nous permettant pour chacune des destinations programmées, de proposer un choix varié de formules, classiques ou hors des sentiers battus. Chaque voyageur définit son voyage sur-mesure adapté à ses attentes et ses envies car nous sommes avant tout un créateur de voyages uniques et personnalisés. Lorsque nous ne sommes pas à l’agence, c’est sur les routes que nous découvrons de nouveaux lieux secrets ou de nouvelles expériences.



Nous proposons des séjours aussi bien axés sur la découverte culturelle (découverte des Grands Sites, UNESCO, Monuments historiques, ou lieux plus confidentiels) et la détente, que des séjours thématiques. Notre région ne manque pas de choix : Gastronomie, vins, randonnées…

Pour ceux qui désirent vivre un vrai moment de rêve et découvrir un lieu insolite, nous proposons des hébergements dans des hôtels ou des demeures luxueuses, dont le côté confidentiel vous garantit la tranquillité et le confort propices au repos dans un cadre tout aussi exceptionnel.



Nos séjours sont à découvrir en couple, en famille ou amis, ou en groupe. L'organisation de séjours ou circuits peut aussi bien se faire sur un jour, une semaine, et pourquoi pas un week-end !



• Voyages et séjours élaborés ensemble

Expériences et hébergement sont adaptés à votre demande et à la saison de voyages.



• Une excellente connaissance de la région

De nombreuses années sur le terrain en tant que guide ont été la base de la création de l’agence



• Des services et des conseils personnalisés



• Travail en collaboration avec nos prestataires pour vous offrir le meilleur des services.



• Une proximité et une réactivité en cas de problème.

Nous sommes situés dans votre zone de voyages, ce qui nous permet d’être proche de vous si besoin.



En couple

En famille

Gay friendly

Groupes

PMR

Adaptabilité

Autotour

Circuit

City-break

Eco-responsable

Luxe

Nature

Sur-mesure

Architecture

Culture

Culture et patrimoine

Découverte

Gastronomie

Golf

Œnologie

Randonnée

Spitituel

Sport

Vélo





Séjour Découverte des vignobles au Château les Carrasses

Voyage au cœur des vignobles du Languedoc

1 semaine de découverte de l’arrière-Pays héraultais et de son art de vivre : logement en appartement dans un ancien château viticole au milieu des vignes, dégustations de vins, visites de marchés… Détente et découverte de la vie locale sont au programme !

→ En savoir plus Voyage au cœur des vignobles du Languedoc1 semaine de découverte de l’arrière-Pays héraultais et de son art de vivre : logement en appartement dans un ancien château viticole au milieu des vignes, dégustations de vins, visites de marchés… Détente et découverte de la vie locale sont au programme !

Séjour semaine au château

Nature et expériences au château

1 séjour d’une semaine dans une ancienne propriété viticole au milieu des vignes, pour les familles ou entre amis. Randonnées, spéléo, canoé, plages… des activités adaptables à tous ou simplement profiter des équipements du château, vous feront vivre une parenthèse de ressourcement.

→ En savoir plus

Nature et expériences au château1 séjour d’une semaine dans une ancienne propriété viticole au milieu des vignes, pour les familles ou entre amis. Randonnées, spéléo, canoé, plages… des activités adaptables à tous ou simplement profiter des équipements du château, vous feront vivre une parenthèse de ressourcement.

Auto-tour Pays Cathare

Châteaux Cathares & Grands Espaces

Circuit de 6 jours de découverte de la culture cathare, véritable immersion dans des sites exceptionnels et une nature préservée. Des hôtels de charmes, des villes et villages typiques, des paysages variés. Une vraie découverte !

→ En savoir plus

Châteaux Cathares & Grands EspacesCircuit de 6 jours de découverte de la culture cathare, véritable immersion dans des sites exceptionnels et une nature préservée. Des hôtels de charmes, des villes et villages typiques, des paysages variés. Une vraie découverte !



Horaires : 09h à 19h

Jours d'ouverture : Du lundi au samedi

Langues parlées : Français - Anglais - Allemand



Vos contacts :

Sabine AFFRE

sabine@guidesud.com

Tel : +33 (0)4 34 53 57 66

Mobile : +33 (0)6 89 57 41 31



Adresse postale : 34440 Colombiers



Site web : www.guidesud.com



