Guyane Evasion est une agence de voyages – réceptif spécialisée sur la destination Guyane.

Notre spécialité, concepteur de voyages sur mesure (groupes et individuels) pour découvrir la Guyane Française autrement.

Notre équipe dynamique, trilingue (Français, Anglais, Espagnol) et expérimentée saura vous conseiller pour l’organisation du voyage de vos clients en Guyane.



Rédigé par l'annuaire Partez en Outre-mer le Jeudi 19 Novembre 2020

Dénomination :

GUYANE EVASION



Date de création :

AOUT 2016



Garantie :

GROUPAMA



Immatriculation :

IM973160001



Guyane Evasion a ouvert ses portes en 2016. Notre expérience et notre volonté de dynamiser le tourisme en Guyane ont été les éléments clefs qui ont contribué à la création de Guyane Evasion.

Nous sommes très souvent sur le terrain, pour accompagner nos clients, créer de nouveaux circuits, les tester et faire découvrir le meilleur de la Guyane à tous ceux qui nous font confiance.

La Guyane, est une destination nature, préservée, culturelle et généreuse. Osez l’aventure en toute authenticité avec Guyane Evasion.





• Une offre sur mesure à la carte : nous proposons des circuits sur mesure (groupes et individuels) en nous adaptant au plus près de vos envies et de votre budget. Nous proposons également des circuits exclusifs VIP.



• Un personnel compétent, réactif, trilingue (français, anglais, espagnol) fort d’une expérience dans le monde du tourisme de plus de 15 ans.



• Guyane Evasion vous propose une destination française, insolite et naturelle, au climat chaud toute l’année, préservée de toutes les catastrophes naturelles.





Circuits les incontournables : Guyane Evasion propose un circuit découverte complet, pour ceux qui souhaitent découvrir la Guyane pour la toute première fois. Un circuit adapté aux petits et aux grands, à partager en famille, en couple, ou entre amis, en autotour ou avec chauffeur privé 😊

Circuit Nature – Aventure

Pour les passionnés de nature, Guyane Evasion vous a concocté un petit programme de découverte de notre extraordinaire nature, si généreuse. Venez prendre une bouffée d’oxygène en Amazonie.

→ En savoir plus



• Circuit Histoire et Culture

La Guyane est très connue pour sa multiculturalité (Amérindien, Businingués, Hmongs, Créoles….).

Nous vous proposons un circuit basé sur la découverte de sites historiques et des cultures ancestrales des Guyanais. Un voyage du monde dans une seule et unique destination, une explosion de couleurs, de saveurs, de richesses et de savoir-faire.

→ En savoir plus



• Circuit exclusif VIP

Pour ceux qui souhaitent un voyage exclusif, privatif et inoubliable (voiture de luxe, hélicoptère, bateau privatif…) Guyane Evasion sera votre interlocuteur privilégié pour organiser votre séjour dans les meilleures conditions.

→ En savoir plus

Horaires : 08h30 à 17h30

Jours d'ouverture : Du lundi au vendredi

Langues parlées : Français - Anglais - Espagnol - Créole



Vos contacts :

Nathalie PRUDENT

Directrice

info@guyane-evasion.com

Tel : +594 (0)5 94 29 41 64

Mobile : +594 (0)6 94 38 23 61



Adresse postale : 6 villa tropic – Pideg le Larivot – 97351 Matoury – Guyane Française



Site web : www.guyane-evasion.com



