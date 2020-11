Haute-Savoie : l'UCPA fait l'acquisition du pôle loisirs du VITAM

Ce nouveau développement s'inscrit dans la stratégie de l'UCPA pour proposer une pratique sportive plurielle et accessible à tous, créatrice de nouvelles expériences au cœur des grandes agglomérations, en lien avec les espaces naturels des territoires

L’enjeu est d’ouvrir aux usagers de VITAM Loisirs des services plus étendus, avec un impact social accru et un ancrage renforcé au sein du territoire, dans l’esprit des nouvelles destinations sportives créées par l’UCPA avec le Vesubia Mountain Parc, UCPA Sport Station I Grand Reims ou du futur multiplexe sportif de Bordeaux Brazza

L'UCPA a fait l'acquisition, le 1er novembre 2020, du VITAM, situé à Neydens, à la frontière franco-suisse.Ce pôle loisirs, créé en 2009 par MIGROS, regroupe", ajoute le Groupe dans un communiqué.Après un premier temps de dynamisation des activités existantes de VITAM Loisirs, le projet vise dans un second temps la réalisationTout en conservant l’espace détente bien-être ou le pôle aqualudique,", poursuit le Groupe.Les collaborateurs de VITAM Loisirs disposeront aussi de possibilités plus larges de formation et de parcours professionnel, dans le domaine des métiers du sport, de l’éducation et du management d’équipements sportifs.