Héliades lance “L’Echappée Maya”, un éductour au Mexique

Cet eductour propose un programme complet pour explorer la culture et les paysages du Mexique. Les activités incluront la visite de temples mayas, des baignades dans des cénotes, des cours de cuisine, ainsi que la découverte de la vie nocturne.



Des périodes de temps libre permettront de profiter des installations des hôtels du groupe World of Hyatt, et des sessions de travail sont prévues pour approfondir la connaissance des différents partenaires de l’événement, tels que Xplorassur, Jumbo Tours, Air Caraïbes, et World of Hyatt.



Les participants seront logés au Héliades Signature Dreams Jade Resort & Spa 5*, un hôtel de premier plan choisi par le tour opérateur pour cette saison.



Nicolas Ivaldi, directeur d’Héliades, est heureux de faire découvrir ce pays à la culture si riche : “ Cet éductour va nous permettre de sublimer cette destination que nous proposons depuis désormais 3 ans et sur laquelle nous réalisons des volumes de passagers extrêmement importants ”.