Heritage Le Telfair enrichit l’expérience bien-être avec la nouvelle offre Wellness Bliss

Heritage Le Telfair lance sa nouvelle offre Wellness Bliss, une expérience exclusive conçue pour satisfaire les convives en quête de découverte de soi, de remise en forme et d’évasion. Cette proposition sur mesure vient sublimer davantage l’expérience bien-être offerte par Heritage Le Telfair et renforcer sa réputation d’établissement 5 étoiles de luxe centré sur ce pilier. A travers le concept Wellness Bliss, le resort redéfinit les normes du bien-être, offrant à ses clients une opportunité unique de se ressourcer et de s’épanouir au cœur du paysage luxuriant de Bel Ombre.



« La nouvelle offre Wellness Bliss de Heritage Le Telfair représente une étape significative dans notre engagement continu à offrir une expérience de qualité à nos clients autour de la thématique du bien-être », déclare Dominique Grel, directeur général de Heritage Le Telfair. Et d’ajouter : « avec nos services personnalisés, nous nous engageons à garantir la quintessence du luxe. Cette offre nous permet aujourd’hui de franchir un nouveau palier dans cette promesse, et se veut une expérience immersive, conçue pour laisser une empreinte indélébile auprès de nos clients, et cela, même après leur départ des côtes ensoleillées de l’île. »



A Heritage Le Telfair, membre des Small Luxury Hotels of the World, les convives ont désormais la liberté de vivre le bien-être à leur guise. Guidés par l’expertise du Wellness Ambassador, ils auront le choix parmi une pléiade d’activités qui s’aligneront à leurs objectifs personnels, et pourront opter pour des forfaits préétablis proposant une gamme diversifiée d’expériences revigorantes.

La toute nouvelle offre Wellness Bliss redéfinit les normes en matière de bien-être, invitant les clients à entreprendre un voyage de découverte de soi tout en se relaxant dans le cadre idyllique de Bel Ombre. Élaboré par le Seven Colours Spa, le programme bien-être de Heritage Le Telfair englobe des activités de remise en forme, des massages thérapeutiques, une approche nutritionnelle saine, la méditation et des bains de forêt dans la réserve naturelle de Bel Ombre, offrant ainsi une approche holistique du bien-être.



Les convives peuvent façonner leurs propres programmes bien-être en sélectionnant, avec l’aide du Wellness Ambassador, parmi une large gamme d’activités ou de forfaits méticuleusement personnalisés pour atteindre des objectifs de bien-être spécifiques. De la désintoxication, la perte de poids, l’équilibrage des chakras à l’amélioration du sommeil, ce programme holistique est développé et conduit par une équipe d’experts composée d’un nutritionniste, d’un coach de remise en forme et d’un thérapeute.



« La synergie entre notre établissement de luxe et l’offre Wellness Bliss viendra améliorer l’expérience de nos clients, laissant ainsi une impression de bien-être et de sérénité dans le temps », déclare Anaick Leclezio, directrice de la division Wellness & Spa. « Nous avons tout mis en œuvre pour répondre aux désirs et aux objectifs spécifiques de nos clients. A titre d’exemple, avec l’expertise de notre nutritionniste, le menu est soigneusement conçu pour s’assurer que chaque plat soit un véritable bienfait pour le corps. »



Pour une immersion complète dans le monde bien-être de Heritage Le Telfair, chaque détail a été soigneusement réfléchi. Des encas aux boissons saines proposées dans le minibar, en passant par les brumes signature pour les oreillers et l’éventail d’options culinaires nutritives disponibles dans les restaurants du Resort, les clients trouveront tout ce dont ils ont besoin pour atteindre leurs objectifs de bien-être.



Découvrez la nouvelle offre Wellness Bliss de Heritage Le Telfair et renouez avec la sérénité tout en vous imprégnant de l’incroyable beauté que l’île Maurice a à offrir.





Le Seven Colours SPA Le Seven Colours Spa, un havre de 2000 m2 dédié à la détente et à la remise en forme, est la référence en matière de bien-être à Heritage Le Telfair. Ce sanctuaire de bien-être est un espace où les clients peuvent profiter de l’effet apaisant des huiles essentielles et des mains expertes tout au long des traitements revitalisants, apprécier la tranquillité des piscines privées et les bains de vapeur revigorants, et savourer des repas nutritifs proposés au spa. Ce havre de paix offre une escapade paisible où le stress s’envole entre les mains habiles des thérapeutes, permettant ainsi aux clients de savourer un pur moment de bonheur en se relaxant dans le Vitality Pool, le hammam ou la chaleur du sauna.



En connexion avec dame nature Avec une réserve de l’UNESCO et des côtes magnifiques à deux pas, la nature est au cœur de l’expérience bien-être de Heritage Le Telfair. Le nouveau Wellness Bliss propose différentes façons de se reconnecter avec dame nature pendant le séjour, notamment des bains de forêt, des randonnées dans des zones côtières et même des connexions avec les arbres. L’énergie et la magie du sud de l’île Maurice sont abondantes, et la gamme d’aventures en plein air à Heritage Le Telfair permet aux visiteurs de se connecter en toute conscience avec la nature, en puisant dans son essence.



Activités bien-être sans supplément En plus du Wellness Bliss, Heritage Le Telfair propose une gamme d’activités sans supplément pour enrichir le séjour bien-être de ses convives. Les offres englobent une variété d’options, allant du Pilates et du Yin yoga pour la relaxation, à l’Aqua Tai chi, aux séances de Body Balance, et au Tai chi pour favoriser la concentration et l’équilibre. De plus, des expériences uniques telles que Konect, Aerial Yoga, Sunset Yoga, Breathwork, ainsi que des séances d’entraînement à la mobilité et à la flexibilité sont disponibles. Les clients peuvent également profiter des sessions aquatiques Akwa Active, ainsi que des exercices traditionnels comme l’Ashtanga Yoga, le Hatha Yoga et le Yoga Fusion, tous adaptés aux préférences et aux niveaux d’expérience de chacun. Ces rendez-vous permettent aux clients de profiter d’un ensemble d’activités bien-être sans supplément pendant leur séjour à Heritage Le Telfair.



Contacter Heritage Resorts

61002, Bel Ombre – Mauritius



Mauritius : +230 260 5101

France : +33 1 85 73 62 00

U.K : +44 2070 48 20 32



Site web :

Email :



