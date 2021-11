Hertz lance une formule de location pour les PME

Hertz annonce le lancement de Hertz My Business. Cette nouvelle offre, disponible danset qui s'adresse aux petites et moyennes entreprises.Le service est disponible enL'offre comprend uneun conducteur supplémentaire sans surcoût, 25% de réduction sur l’option Supercover ainsi que 500 points de bonus Gold Plus Rewards sur le programme de fidélité.Pour bénéficier de Hertz My Business, les utilisateurs doivent au préalable être membres de ce programme. Il permet une prise en main et un retour plus rapides des véhicules, un gain de points Gold Plus Rewards®, 25 % de remise sur les sièges enfant, un conducteur supplémentaire (conjoint) sans surcoûtet 5 % de remise sur le tarif public de location Hertz.