Histoires d’Ecosse

Terre d’histoires et de légendes, l’Ecosse a vu naître de nombreux écrivains et inspiré plusieurs auteurs. Sans oublier les personnages historiques au destin tragique ou romantique ! Souvent retranscrits au cinéma et à la télévision, récits et biographies écossais connaissent un succès renouvelé grâce notamment aux nombreuses séries télévisées. Outlander, The Crown, Harry Potter… l’engouement pour les personnages et les paysages dans lesquels évoluent toutes ces histoires nourrissent l’envie des voyageurs de découvrir les vrais sites ou les lieux de tournage. Une bonne façon de parcourir l’Ecosse dans les pas de ses héros.

Vendredi 5 Février 2021

Longtemps les fantômes ont fait la renommée de l’Ecosse du côté de l’étrange. Entre Nessie, le monstre du loch Ness, et les Dames verte ou blanche, les Selkies des Orcades et les musiciens sans tête, le riche folklore local et celtique offre autant de lieux à découvrir.

Du monde souterrain de la capitale, Edimbourg, avec la pauvre « Wee Annie », à la belle nature autour du village de Gairloch dans l’ouest des Highlands avec l’elfe Ghillie Dhu en passant par l’impressionnant château de Glamis dans l’Angus avec son monstre… On pourra conseiller un circuit de visite varié autour de nombreux mythes. Il suffit de consulter la « route des fantômes » sur le site Web de VisitScotland ! Même les sculptures des Kelpies à Falkirk peuvent être l’occasion d’en savoir plus sur les chevaux aquatiques légendaires.

Des récits aux films L’atmosphère mystérieuse qui peut envelopper la nature écossaise par temps de brouillard a nourri l’imaginaire de plusieurs écrivains. En commençant par l’illustre auteur britannique Shakespeare dont le Macbeth croise la route de trois sorcières. L’écossais Robert Louis Stevenson a consacré des romans moins connus des Français que « L’Ile au trésor » à sa terre de naissance. Plus près de nous, JK Rowling place Poudlard, l’école de sorciers où Harry Potter apprend la magie, en… Ecosse ! Et sans surprise, les lieux de tournage des aventures du jeune sorcier constituent un itinéraire de choix pour découvrir le pays. Attention, balade en train à vapeur au-dessus du viaduc Glenfinnan incontournable !



Dans un tout autre style, la trilogie policière de Peter May fait découvrir l’archipel des Hébrides extérieures, au nord-ouest de l’Ecosse. La nature balayée par des vagues fortes et un vent violent ne sont pas le moindre charme des enquêtes de Fin McLeod.

Comme pour les « Shetland », au nord-est, où l’inspecteur Jimmy Perez cherche des indices et des assassins dans la brume. Le policier créé par Ann Cleeves poursuit sa mission jusqu’à l’observatoire pour oiseaux de Fair Isle, un confetti d’île entre les Orcades et les Shetlands. La transposition à l’écran de ces histoires, pour le cinéma ou la télévision, a le mérite de mettre en valeur les décors naturels écossais. De quoi donner des idées pour aller voir ces paysages du nord de l’Ecosse.

Outlander et The Crown, deux séries, deux époques Série à succès de Netflix, « Outlander » n’est pas que l’histoire d’une plongée dans le passé révolutionnaire de l’Ecosse. Claire Beauchamp Fraser, l’héroïne, emmène le spectateur à travers les Highlands. Certes les villes et châteaux mentionnés dans l’histoire sont remplacés pour les besoins du tournage par d’autres villes et châteaux écossais : Falkland pour Inverness, le château de Blackness près de Linlithgow pour Fort William, etc. Mais pas de problème ! Là aussi, le site Web de VisitScotland propose une liste de sites à visiter et une carte interactive très pratique.



Autre série en plein essor auprès du public, « The Crown » raconte la vie d’Elisabeth II, reine du Royaume-Uni, de son mariage à nos jours. Les créateurs ont eu recours aux mêmes procédés : difficile en effet d’imaginer une équipe de film au beau milieu du château royal de Balmoral. On pourra néanmoins construire un itinéraire soit avec les lieux de substitution, tel le domaine d’Ardverikie à la place de la résidence royale et villégiature d’été favorite de la Reine, soit avec les lieux réels. En septembre, on pourra, par exemple, essayer d’assister aux Highlands Games à Braemar. Cornemuses, danses folkloriques, épreuves sportives, dans ce village de l’Aberdeenshire se déroule le plus important des « jeux des Highlands ». En kilt, les champions du lancer de tronc ou du tir à la corde rivalisent entourés de leurs familles. Et la reine y participe -en spectatrice ! On pourra aussi composer un itinéraire mixte mélangeant réalité et fiction, de la même façon que la série raconte des événements à la fois publics et privés. C’est ainsi qu’à Edimbourg, le château et le palais de Holyroodhouse intimement liés à la royauté se visitent, comme le château et les jardins de Mey à Caithness.

A la découverte de personnages historiques La reine Elisabeth n’est pas la seule tête couronnée à avoir inspiré les réalisateurs. La vie de Marie Stuart, reine d’Ecosse, a été portée à l’écran par deux fois. Quant au roi écossais Robert The Bruce, il est le héros du film « Outlaw King » avec Chris Pine en 2018 et du film éponyme de 2019 avec Angus Mcfadyen. On le trouve aussi incarné par le même acteur écossais en 1995 dans « Braveheart » , film sur William Wallace, le célèbre chevalier des guerres d’indépendance de l’Ecosse au 13e siècle.

Si l’on veut construire un itinéraire thématique, on pourra utiliser facilement les cartes interactives du site Web de Visit Scotland. Sinon, naturellement, le voyageur en Ecosse va découvrir, à travers le pays, des lieux symboliques souvent cités dans ces films historiques. Ce peut être les ruines de l’abbaye de Melrose dans les Scottish Borders où fut enterré le cœur du roi ou bien le château de Loch Leven dans le Perthshire où la reine catholique fut emprisonnée. Mais aussi le National Wallace Monument juste en dehors de la ville de Stirling à la gloire de William Wallace et bien sûr, à côté, le champ de bataille de Bannockburn qui vit la victoire des Ecossais sur les Anglais en 1314.

D’autres histoires pour 2022 L’année 2022 sera placée sous le signe des histoires d’Ecosse. Cette thématique touristique formera une nouvelle occasion de mettre en lumière la large palette d’histoires du pays. On les trouve aujourd’hui réunies et présentées dans le Scottish Storytelling Center à Edimbourg.

A travers les différentes régions, il est aussi possible de se familiariser avec les contes et légendes locaux ou les œuvres des grands écrivains écossais. A l’instar des textes du poète Robert Burns dans la région du Dumfries & Galloway ou les romans de sir Walter Scott dans les Scottish Borders. Voire en faisant un petit détour par la ville de Dumfries pour JM Barrie. La maison Moat Brae, où il résida enfant est désormais un musée dédié à l’univers de son fabuleux « Peter Pan ». Mais ce n’est pas tout. Il paraît qu’on peut encore trouver des traditions orales dans les diverses communautés d’Ecosse…

