Le Sud de l’Ecosse : une respiration à la campagne

Vos clients ont envie de voyager et de respirer au grand air ? Cap sur l’Ecosse ! Ils ont déjà vu les incontournables et souhaitent partir hors des sentiers battus ? Tant mieux ! Proposez-leur… le sud de l’Ecosse. Dans les régions des Scottish Borders et de Dumfries & Galloway, un tourisme moins concentré offre l’occasion de promenades loin de la foule. Pour autant, un petit itinéraire sympa associera gastronomie et whisky, expériences autour de la nature, une pincée de patrimoine historique et surtout des paysages méconnus à faire découvrir…

Rédigé par Sidonie Tabard le Jeudi 21 Janvier 2021

La belle campagne écossaise se déploie entre les collines dans les vallées des nombreuses rivières qui traversent le sud du pays : Tweed, Dee, Annan, Esk… La promesse de balades pas trop fortes en dénivelé n’est pas le moindre des arguments en faveur du Dumfries & Galloway et des Scottish Borders. Si l’on choisira plus volontiers une voiture, louée à Glasgow ou à Edimbourg, pour parcourir ces deux régions du Sud, les multiples possibilités de randonner à pied ou à vélo offrent une pause pour se reconnecter avec la nature. En forêt, bien sûr, comme dans le Galloway Forest Park ou le Tweed Valley Forest Park, mais aussi près des lochs (lacs), tel Cauldshield Loch.

circuits accessibles à tous les niveaux, y compris en famille, comme les 7Stanes à Kirroughtree ou Glentrool. Quant aux marcheurs, ils apprécieront les nombreux sentiers forestiers et les parcours de marche balisés tels que la Romans and Reivers Route, ou la Borders Abbeys Way qui relie Kelso, Jedburgh, Melrose and Dryburgh, quatre abbayes en ruines. Les vététistes se régaleront à travers des, comme les 7Stanes à Kirroughtree ou Glentrool. Quant aux marcheurs, ils apprécieront les nombreuxtels que la Romans and Reivers Route, ou la Borders Abbeys Way qui relie Kelso, Jedburgh, Melrose and Dryburgh, quatre abbayes en ruines. Des parcours faciles à retrouver sur le site de VisitScotland

En toute tranquillité Saviez-vous qu’il est même possible dans ce sud de l’Ecosse si tranquille d’observer nettement les étoiles ? Le parc forestier de Galloway s’est ainsi vu décerner le statut de « réserve de ciel étoilé » par l’International Dark Sky Association. A prévoir par une belle nuit sans nuage pour profiter des télescopes du Scottish Dark Sky Observatory ou simplement pour regarder les étoiles à l’œil nu ! Facile dans ce lieu sans pollution lumineuse… Dans le même esprit de tourisme sans stress, le sud de l’Ecosse peut être l’occasion de tester la randonnée avec alpaga. Si, si, dans le Roxburgshire, au sud des Scottish Borders, il est possible de partir avec ce cousin du lama pour une promenade à travers les Cheviot Hills.

On progresse au rythme tranquille de l’animal, en le tenant par le licol, et l’on se détend. Plus à l’ouest, dans une région à la biodiversité préservée, la réserve de biosphère « Galloway et sud de l’Ayrshire », reconnue par l’Unesco, offre un cadre idéal pour le voyageur respectueux de l’environnement. Découverte de la faune avec un guide local, paddle sur le loch Trool ou achat d’œuvres et d’artisanat local, la palette d’activités est aussi large que les possibilités d’hébergement au cœur de la nature sont atypiques.

Une expérience originale !



Le bord de mer aussi ! Les deux régions méridionales et rurales de l’Ecosse se prêtent très bien à des balades maritimes : sur la mer du Nord, à l’Est, ou le long de la mer d’Irlande, à l’Ouest. Sur la côte des Scottish Borders, les ornithologues amateurs trouveront leur bonheur dans la réserve naturelle de St Abbs Head. Du macareux aux fous de Bassan, en passant par les guillemots, les oiseaux marins colonisent les falaises. Les observer, en vol ou nichés dans la roche, constitue un beau moment de simple complicité avec la nature. Les plus sportifs peuvent y faire un tour en VTT, un tracé leur est dédié. Une balade à privilégier au printemps, quand la riche végétation du parc fleurit et lorsque les papillons virevoltent en couleur.



Sur la côte Ouest, entre Ayr et Stanraer, le paysage impressionne l’œil du voyageur par ses falaises et ses petits ports – oh, le pittoresque Portpatrick avec ses maisons bien alignées ! Plus loin, dans le Solway Firth, il pourra découvrir de belles plages de sable, telle The Doon ou la bien-nommée Sandyhills. Ici, dans le Dumfries and Galloway, les autorités locales ont d’ailleurs créé la South West Coastal 300, une route touristique passant par Mull of Galloway, le point le plus au sud de l’Ecosse. La visite offre une expérience unique avec la combinaison d’un café en haut de la falaise, d’un phare à l’impressionnant paysage et d’une zone de conservation pour la flore, la faune et les oiseaux.

La « SWC300 », constituée en une boucle de près de 500 km, représente un bel itinéraire si l’on veut sillonner la région. Elle emmène le voyageur de la mer à la ville de Dumfries et jusque dans les jardins de châteaux et de demeures comme Threave Garden dans le comté de Kirkcudbright ou le très chic Drumlanrig Castle. Les amateurs iront arpenter le jardin botanique Logan et son décor exotique. Une promenade à conseiller aux familles par beau temps pour admirer la diversité des essences et des couleurs de fleurs.

Entre fermes et distilleries Région rurale, le sud de l’Ecosse a développé une offre d’agritourisme accueillante. Parfait pour se ressourcer et redécouvrir la vie à la ferme ! Les touristes peuvent faire un tour en charrette, assister à une démonstration de chiens de berger regroupant un troupeau de moutons, etc. Surtout, c’est la possibilité de manger des produits locaux : bœuf au barbecue, glace au lait de la ferme, tartes et biscuits maison comme au café bio Loch Arthur, etc. Voire de participer à un atelier de cuisine autour du saumon écossais par exemple. A la Blackaddie Country House, à Sanquhar, on peut préparer tout un repas.



En Ecosse, les distilleries de gin et de whisky ne manquent pas. A Newton Stewart, dans les collines du Galloway, la Crafty Distillery propose des visites dégustation. Et les brasseries dont certaines artisanales, telle Tempest Brewing à Tweedbank, ouvrent leurs portes aux visiteurs. A Castle Douglas, aussi, Sulwath Brewers présente la fabrication de sa bière blonde et la fait gouter.

C’est le moment idéal pour faire un peu d’exercice ! Le curling, vous connaissez ? Mais, si. Ce sport surprenant où les compétiteurs balaient la glace pour faire avancer une grosse pierre. Le North West Castle Hotel à Stranraer propose de s’y initier. Original ! Et pourquoi ne pas tenter la randonnée entre les côtes écossaises ? Sur 344 kilomètres d’est en ouest, le Southern Upland Way relie Cockburnsplace dans les Scottish Borders à Portpatrick dans la péninsule des Rhins of Galloway. Comptez en moyenne 16 jours de marche sur un chemin de randonnée pour cet itinéraire magique à travers landes, rivières et bordant des lochs.

Romantisme et châteaux Les Scottish Borders regorgent de châteaux médiévaux et maisons historiques comme le château de Thirslestane. Comme dans le Dumfries & Galloway, nombre de ces constructions de défense, en ruines désormais, marquent le paysage. Caerlaverock Castle, à l’emblématique configuration triangulaire, semble toujours monter la garde. A l’inverse, parfaitement conservé et plus tardif, le château de Culzean regarde la mer.



Née grâce à cette atmosphère si particulière, la littérature écossaise se fait une place de choix dans un programme de découverte du sud de l’Ecosse. Entre le Musée du grand poète Robert Burns (Birthplace Museum) à Alloway près de la rivière Doon et la maison de Sir Walter Scott à Abbotsford près de la Tweed, les paysages du sud écossais invitent à plonger dans le romantisme de ces deux auteurs.



En automne, les teintes rouges et orangées qui gagnent les arbres donnent une lumière douce et un relief charmant notamment aux Eildon Hills.

Savez-vous qu’il est possible de se promener dans la forêt plantée par l’auteur d’Ivanhoé et même de dormir à Abbotsford ? Un hébergement luxueux et prisé. Célébrer le 250e anniversaire de la naissance de Sir Walter Scott chez lui, en voilà une bonne idée pour 2021 ! L’occasion aussi d’être parmi les premiers à découvrir la Grande Tapisserie d’Ecosse dont le nouveau lieu d’exposition permanent ouvrira cette année dans la ville voisine de Galashiels. Elle retrace sur 160 panneaux plus de 10000 ans d’histoire écossaise…

Alors, prêts pour le sud de l’Ecosse ?

