Holiworking et VISAMUNDI s’associent pour améliorer et faciliter l’expérience de voyage

Ainsi, comme l’a précisé notre nouveau partenaire Holiworking, nous lui proposons une connexion à notre API, développée en interne par notre équipe technique. L’API permettra à Holiworking d’accéder à des informations mises à jour en temps réel et de pouvoir les retransmettre en toute transparence à ses propres clients. L’API couvre un grand nombre de sujets, tous aussi importants les uns que les autres dans le cadre d’un départ à l’étranger et dans un contexte de crise sanitaire mondiale (visas, ambassades, vaccins, aéroports, aéroports, mesures sanitaires…).Notre collaboration avec Holiworking nous tient d’autant plus à cœur que nous partageons cette même idée du slow tourism. Prendre le temps de découvrir, apprécier, comprendre une culture différente de la nôtre. La durabilité dans le voyage, en opposition au tourisme de masse et au fast tourism comme l’a souligné notre partenaire, est un sujet qui tend à être développé en interne chez VISAMUNDI, notamment dans nos choix de partenaires B2B. Au même titre que notre intransigeance sur le respect du RGPD de la part de nos partenaires, nous souhaitons que, dans la mesure du possible, le développement durable rentre également dans nos critères de sélection dans le cadre d’une nouvelle collaboration B2B. Cela est en réalité une forte volonté de la team VISAMUNDI, engagée et sensible à cette cause.Notre agence saura également tenir son rôle d’expert des formalités administratives au besoin pour les voyageurs de Holiworking souhaitant partir dans l’une de nos destinations communes, à savoir l’ Indonésie , le Cap Vert ou encore la Thaïlande . Nous proposons effectivement d’accompagner tout individu à l’obtention de son document de voyage électronique, dans une période où les démarches peuvent être plus alourdies et fastidieuses du fait du Covid-19.