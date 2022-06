Hong Kong : les mesures sanitaires s'allègent pour les voyageurs en transit

Depuis le 1er juin, le Gouvernement de Hong Kong a assoupli encore davantage les modalités d’entrée sur le territoire ainsi que les conditions de transit à l’Aéroport International de Hong Kong (HKIA).



Les passagers en transit à destination de l'Asie ou de l'Australie ne doivent désormais plus présenter de test RT-PCR négatif.



Voyages à destination de Hong Kong

• Les voyageurs ne sont plus tenus de présenter le document d’accréditation ISO15189 du laboratoire dans lequel le test PCR a été effectué.

• Les enfants de moins de 3 ans sont désormais dispensés de test COVID-19 avant le départ.

• Le résultat du test RT-PCR 48h avant le départ demeure une obligation pour embarquer.



Voyages en transit à l'Aéroport International de Hong Kong (HKIA)

• Il n’est plus nécessaire de fournir la preuve d'un test PCR 48 heures avant le départ ni la documentation d'accréditation ISO15189 du laboratoire. Il n'y a donc plus de condition particulière pour transiter à HKIA. Les voyageurs doivent cependant s'assurer qu'ils répondent aux exigences de leur destination finale.



• Les voyageurs, contaminés par le COVID-19 dans les 14 à 90 jours avant leur départ, et qui sont rétablis, peuvent désormais entrer à Hong Kong en fournissant le résultat négatif d'un test antigénique rapide effectué 24 heures avant le départ du vol et une attestation médicale de rétablissement. Les 2 documents doivent être rédigés en anglais ou en chinois.