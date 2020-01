Hurtigruten propose pour la première fois d'explorer l’Alaska

La croisière d'exploration repousse les limites du possible et propose des territoires toujours plus inédits.Pour la première fois, Hurtigruten propose à ses clients de découvrir la riche faune et flore sauvage de l'Alaska.Au programme, fjords aux parois abruptes, une végétation luxuriante, aux forêts de conifères, en passant par d’immenses montagnes et même un volcan (proche de Sitka).