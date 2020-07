Hurtigruten va remettre en service 14 navires d'ici septembre

La compagnie signe le retour de ses croisières d’expédition en Arctique, avec des séjours de 6 à 15 jours proposés à partir de la mi-juillet au Spitzberg, à bord du MS Spitsbergen et du MS Roald Amundsen, son navire à propulsion hybride.



En août et en septembre, 7 autres navires seront progressivement remis à l’eau sur l'itinéraire de l’Express Côtier de Bergen à Kirkenes, le long des côtes norvégiennes. Pour le moment, Hurtigruten y exploite déjà 4 navires.



Hurtigruten inaugure plusieurs itinéraires exclusifs dans les Îles Britanniques à bord du MS Roald Amundsen (propulsion hybride). Le navire larguera les amarres depuis les ports de Portsmouth (le 2 septembre), de Liverpool (les 7 et 17 septembre) et de Glasgow (le 12 septembre) pour des expéditions jalonnées d’escales, qui mèneront les passagers vers des destinations uniques : les Îles Scilly, la ville de Fowey, l’Île de Rathlin, le Fort William, la ville d’Oban, de Fishguard et de Waterford.



Dernier né de la flotte, composée de navires spécialement conçus pour l’exploration, le MS Fridtjof Nansen, un navire à propulsion hybride, a quitté Hambourg (Allemagne) le 26 juin, pour inaugurer une série de voyages vers les côtes norvégiennes, marquant ainsi le retour des expéditions internationales.



Lors de ces itinéraires de 14 jours proposés jusqu’en septembre, les passagers pourront explorer, sous le soleil de minuit, fjords, glaciers, falaises à oiseaux, bras de mer et autres sites d’exception classés au patrimoine mondial, le long de la route emblématique menant jusqu’au cap Nord.