I. Le Grand Sud : une longue histoire, villages hauts perchés, gorges vertigineuses, vallées merveilleuses...

Les hommes de cette terre ensoleillée on construit des villages de toute beauté. Villages de caractère, historiques, fortifiés, lieux de pèlerinages.Ils ont un charme fou, une irrésistible séduction et une indéniable identité méridionale. En voici quelques-uns qui figurent dans la liste des plus beaux villages de FranceA l’est de la région, haut-perché comme suspendu entre ciel et terre, dominé par les ruines de son château médiéval (démantelé par le Roi Soleil), Eze (Alpes Maritimes) semble surveiller la mer.On accède au vieux villages à 400 mètres d’altitude par une imposante porte fortifiée du XIVe siècle. Flâner dans les ruelle entrecoupées d’arcs de pierres, d’escaliers abrupts, de passages couverts. (Plus d’infos : eze-tourisme.com).A 1 450 mètres d’altitude, au cœur du massif des Ecrins La Grave (Hautes-Alpes) semble un balcon ouvert sur le mythique sommet de la Meije. Il mérite amplement de figurer parmi les plus beaux villages de France.Ses bâtisses de pierres, son église du XIe siècle et son cimetière orné de croix de bois et de cœurs en laiton n’ont pas cédé à l’emprise du temps.Toujours dans les Hautes Alpes, perché à 2042 mètres d’altitude au cœur du Parc naturel régional du Queyras Saint Véran est, le saviez-vous, le plus haut village habité d’Europe. Ses chalets de bois, ses toits d’ardoise son unité architecturale ses ruelles, ses fontaines, fours à pain et cadrans solaires, typiques du patrimoine local tout est là pour charmer les visiteurs. (www.hautes-alpes.net).Sur les rives du lac de Sainte-Croix (Alpes de Haute Provence) dans le Parc naturel régional du Verdon, Moustiers-Sainte-Marie a fait son nid au pied d’un massif rocheux.Ce village aux ruelles fleuries est renommé pour ses faïences. Tout près, Bargème, plus haute commune du Var, se distingue par son château du XIIIe siècle. Direction Seillans et Tourtour (Var) villages typiquement provençaux, avec leurs placettes, leurs fontaines et leurs passages voûtés.Proche de la frontière italienne, dans l’arrière pays niçois, Sainte Agnès (Alpes Maritimes) est un balcon ouvert la mer. Un dédale de ruelles pavées, un spot incontournable de l’arrière-pays niçois.Sa voisine Coaraze charme autant avec ses façades colorées, ses places fleuries qui séduisirent dans un autre temps Jean Cocteau qui y réalisa une série de cadrans solaires. Enfin, Gourdon séduit par ses maisonnettes, son château et sa vue dégagée sur la Méditerranée. (www.cotedazurfrance.fr ).A faire en complément d’un séjour « nature », dans le cadre d’un circuits à étapes ou en excursions au départ des villes et stations pied dans l’eau. (Dans notre 2e partie).A l’ouest, majestueux, campé sur son éperon rocheux, encadré de ravins, les(à 20 km d’Arles) sont nés au cœur du Parc naturel régional des Alpilles. Baigné d’histoire il semble avoir reçu la grâce en héritage. Se perdre dans le labyrinthe de ses ruelles dominées par les vestiges du château classé monument historique. Plus d’infos (pratique, où dormir, où se restaurer etc) : https://www.lesbauxdeprovence.com/office-de-tourismeParmi les trésors de la vallée du Rhône citons(Vaucluse). Dominé par la tour de son château médiéval il réserve une superbe vue sur la vallée du Rhône.(Vaucluse), ancienne cité médiévale cernée de vignes, de cerisiers et de garrigue au pied mont Ventoux., village d’artistes célébré par Chagall et Vasarely. Tout proche, le village deaux couleurs chaudes et flamboyantes,et ses ruelles pittoresques, où Picasso a vécu en 1945. Et que dire desinon que, dans un environnement d’oliviers et de vignes. ils incarnent à merveille la douceur et l’art de vivre à la provençale.A l’est de la région, haut-perché comme suspendu entre ciel et terre, dominé par les ruines de son château médiéval (démantelé par le Roi Soleil),(Alpes Maritimes) semble surveiller la mer. On accède au vieux villages à 400 mètres d’altitude par une imposante porte fortifiée du XIVe siècle. Flâner dans les ruelle entrecoupées d’arcs de pierres, d’escaliers abrupts, de passages couverts. (Plus d’infos : eze-tourisme.com).A 1 450 mètres d’altitude, au cœur du massif des Ecrins(Hautes-Alpes) semble un balcon ouvert sur le mythique sommet de la Meije. Il mérite amplement de figurer parmi les plus beaux villages de France.Ses bâtisses de pierres, son église du XIe siècle et son cimetière orné de croix de bois et de cœurs en laiton n’ont pas cédé à l’emprise du temps. Toujours dans les Hautes Alpes, perché à 2042 mètres d’altitude au cœur du Parc naturel régional du Queyrasest, le saviez-vous,Ses chalets de bois, ses toits d’ardoise son unité architecturale ses ruelles, ses fontaines, fours à pain et cadrans solaires, typiques du patrimoine local tout est là pour charmer les visiteurs. (www.hautes-alpes.net).Proche de la frontière italienne, dans l’arrière pays niçois,s (Alpes Maritimes) est un balcon ouverts sur la mer. Un dédale de ruelles pavées, un spot incontournable de l’arrière-pays niçois.Sa voisine Coaraze charme aussi avec ses façades colorées, ses places fleuries qui séduisirent dans un autre temps Jean Cocteau qui y réalisa une série de cadrans solaires. Enfin, Gourdon séduit par ses maisonnettes, son château et sa vue dégagée sur la Méditerranée.Située entre Menton et Monaco, abritée des vents par l’imposant mont Agel, le village médiévalsurplombe la mer. Vue sur un cap magnifique aux villas de rêve.Plus d'infos : www.cotedazurfrance.fr et provence-alpes-cotedazur.com/