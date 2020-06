II. Calanques, petites criques, plages et ports : le Grand Sud, côté Grande Bleue

Calanques et petites criques, pinèdes et grandes plages de sable, ports et villages provençaux…Ces images de cartes postales ce sont les stations balnéaires de la Côte d’Azur.A l’ouest, la Camargue et les plages de sable fin desEn direction de Marseille, la bien-nommée. Bleue en référence à la couleur de l’eau, un bleu profond, unique à la côte méditerranéenne. C’est une côte au paysage sauvage et préservé.sont quelques-unes des stations qui s’ouvrent sur la fameuse Côte Bleue.Les alentours immédiats de, la capitale régionale, s’adressent à tous les publics, répond à toutes les demandes : plages de sable comme celles du « Prophète » ou des « Catalans » accessibles par la Corniche, artificielles comme le « Prado » ou plus confidentielles et bordées de cabanons, comme le Bain des Dames.A quelques minutes de Marseille et Cassis,est un paradis pour les baigneurs.Une succession de petites baies calcaires, des calanques qui s’ouvrent sur des eaux azur où il fait bon se baigner, nager en toute liberté au plus près des poissons et observer les fonds marins.Accessible après une randonnée d’une heure ou par bateau, la plage de la calanqueest considérée comme l’une des plus belles plages d’Europe. Un conseil : s’y rendre hors saison pour profiter de son eau limpide et admirer en toute sérénité son paysage exceptionnel - www.marseilletourisme.fr/. marque la frontière entre les Bouches-du-Rhône et le Var, le département le plus touristique de France.Son littoral exerce depuis des générations un véritable pouvoir de séduction sur les visiteurs qui viennent et reviennent.Tout est là, rochers, calanques, longues plages de sable et la fameuse lumière du Pays des Maures.et les autres… Tout est pensé pour le bien-être et le plaisir des vacanciers.