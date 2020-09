PCR moins de 72 h : le nouveau crash test des voyages ?

Or, la politique de dépistage systématique et massif poussée par le Gouvernement, a précipité les Français vers les cliniques, les labos et les hôpitaux.



On a franchi la barre du million de dépistages la semaine dernière.



Cela teste à tire-larigot et sans trop de souci des priorités : symptômes, suspicion, prévention, formalités… tout le monde est mis dans le même sac.



A Marseille, par exemple, les files d’attente devant les hôpitaux s’allongent sur plusieurs centaine de mètres. Les laboratoires des grandes villes demandent plusieurs jours (parfois jusqu’à une dizaine) avant une prise de rendez-vous.



Quant aux résultats, encombrement oblige, on est passé des 24 à 48h de principe, à plusieurs jours pour leur obtention. Et ce ne sont pas les quelques accords passés par les Compagnies aériennes avec certains labos qui vont changer la donne.



Voilà qui complique singulièrement la tâche (et les responsabilités) des voyagistes et des agences de voyages, déjà confrontés à une crise sans précédent. Eux qui comptaient pour se refaire sur les bookings de la période automne hiver sur l'Océan indien, Asie, Pacifique, Antilles...



Et les clients déjà en manque d’appétence vont devoir gérer un nouveau type de stress : la crainte d’être refoulés à l’aéroport faute de résultats présentés dans le délai exigé.



Quand on part en famille avec un panier moyens de plusieurs milliers d’euros, c’est on ne peut plus dissuasif… (Cqfd)



(*) Hopital.fr