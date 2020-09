Le pays de Grasse (06) affiche ses actions et ambitions pour rebondir face à la crise

TourMaG.com - Sur le tourisme d'affaires, avez-vous envisagé des solutions originales pour l'avenir ?



Jérôme Viaud : Contrairement à nos voisins, Cannes, Antibes ou Nice, nous sommes beaucoup moins impactés par le tourisme d’affaires. De toute évidence, ce secteur d’activités reste encore relativement confidentiel dans notre territoire.



Cela s’explique par nos capacités d’accueil qui sont moindres. Mais bien évidemment, nous travaillons sur son développement…



L’offre hôtelière pour les prochaines années va se développer et en lien avec l’Office de Tourisme et nos partenaires, nous réfléchissons sur des modules et modèles pour développer cette clientèle d’affaires jusqu'à attirer des salons/congrès de notoriété internationale.



L’inscription des savoir-faire liés au parfum au Patrimoine Culturel et Immatériel de l’Humanité nous donne une belle visibilité au niveau international.



Bien évidemment, nous devons profiter de cette opportunité pour attirer les événements professionnels autour du cluster parfums/arômes. Pourquoi pas demain réussir à séduire le WPC (World Perfumery Congress), la dernière édition France a été organisée à Nice et nous étions le partenaire privilégié ?



Ce congrès aurait toute légitimité dans notre territoire. En effet, toutes les plus grandes marques et industries mondiales de la parfumerie y sont installées.



TourMaG.com - Quelles alertes vous semblent déterminantes pour l'avenir du tourisme ?



Jérôme Viaud : La priorité est de repenser les flux et d’envisager un tourisme responsable et durable, social et solidaire.



Il faut être au plus près des acteurs et faire en sorte que le visiteur consomme de manière « raisonnée ». S’assurer d’une cohabitation durable entre touristes et habitants. Proposer une offre touristique sécurisée aussi bien sur l’aspect sécuritaire que l’aspect hygiène. Nous ne sommes pas à l’abri d’une nouvelle épidémie. Agir sur la propreté et les nuisances diverses.



Il faut intégrer la digitalisation dans toute la destination. Logements, circulation, patrimoine, culture, tous les secteurs de la vie sont concernés. Nous parlions déjà il y a 2 ans, bien avant cette crise, de faire du Pays de Grasse une destination « intelligente » et « connectée » car les modalités de séjour vont être repensées.



Les innovations technologiques nous intéressent, aussi bien en matière de transports que de réalité virtuelle ou d’objets connectés, qui offriront des opportunités pour repenser les modèles.



La dimension environnementale, la transition énergétique et écologique sont également à intégrer dans toute stratégie de développement touristique.



Le réchauffement climatique impacte énormément notre planète : il s’agit de privilégier un tourisme « vert », respectueux de l’environnement, préserver nos paysages.



Le Pays de Grasse a des atouts, un territoire entre ville et campagne, des espaces nature remarquables, un patrimoine très riche, des villages avec des édifices remarquables, un héritage séculaire autour du parfum. Nous bénéficions de ressources naturelles importantes.



Notre territoire a tout pour être un territoire d’avenir durable. Pour cela, nous devons travailler ensemble, acteurs publics-privés, soutenir ensemble nos commerces, nos acteurs touristiques locaux, nos artisans, nos artistes.



Nous avons la possibilité, dans nos modes de consommation, de privilégier les circuits courts. Assurément le Pays de Grasse a tout pour offrir un tourisme différent, mesuré, pour vivre des expériences uniques.